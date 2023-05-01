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РЖД довезет пассажиров автобусами из-за схода поезда с рельсов у Брянска

РЖД: пассажиров отвезут на посадку автобусами из-за схода поезда с рельсов под Брянском
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пассажиров, которые должны были садиться на поезда Новозыбков — Москва и Климов — Москва на первых станциях, доставят на автобусах в Брянск. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги» (РЖД).

«Пассажиры поездов № 202, 204 Новозыбков — Москва и № 86 Климов — Москва будут доставлены из Новозыбкова и Климова, соответственно, на автобусах в Брянск, откуда будет организована их отправка по маршруту до Москвы», — сказано в сообщении.

Решение принято из-за приостановки движения поездов на участке Унеча — Рассуха, уточнили в пресс-службе компании-перевозчика.

Утром 1 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Унечском районе Брянской области из-за взрыва на железной дороге сошел с рельсов грузовой поезд. Взрыв произошел на 136-м км ж/д путей Брянск — Унеча.

«Сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава», — писал губернатор. В результате, по словам Богомаза, никто не пострадал, однако движение на участке дороги Унеча — Рассуха приостановили.

РЖД объяснили сход локомотива и семи вагонов поезда с рельсов «вмешательством посторонних лиц». Телеграм-канал Baza писал, что состав перевозил нефтепродукты и пиломатериалы. В РЖД подтвердили, что четыре вагона везли нефтепродукты, а три — строительный груз.

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После взрыва загорелись локомотив поезда и две цистерны. В пресс-службе РЖД уточнили, что пожар уже потушили, на это потребовалось два часа.

Теги
РЖД Автобус поезд сход с рельсов Брянская область
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У сошедшего с рельсов в Брянской области поезда загорелся локомотив
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