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Вице-премьер Украины поспорила с омбудсменом о российских паспортах

Вице-премьер Украины Верещук: украинцам не следует получать российские паспорта
Путин ранее утвердил закон, разрешающий депортацию не получивших гражданство России жителей новых регионов. Верещук посоветовала украинцам не получать российские паспорта. Украинский омбудсмен призывал от них не отказываться
Ирина Верещук
Ирина Верещук (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Гражданам Украины не следует получать российские паспорта, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук в телеграм-канале.

«Мои рекомендации украинцам [на вошедших в состав России территориях] <...> остаются теми же: российские паспорта не брать», — написала она.

Так Верещук оценила указ, который 27 апреля подписал президент России Владимир Путин. Документ дает властям право депортировать из страны жителей новых регионов, которые не приняли российское гражданство, если они создают угрозу национальной безопасности.

Речь в документе идет о людях, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя России, планирующих или финансирующих теракты либо экстремистскую деятельность. Это же касается тех, кто посягает на общественный порядок и безопасность, а также лиц, участвующих в несанкционированных митингах, шествиях или пикетах.

В отношении таких граждан в порядке, установленном законодательством, могут принимать «решения о депортации, реадмиссии, административном выдворении из России, неразрешении въезда в Россию, сокращении срока временного пребывания, нежелательности пребывания (проживания) в России, лишении статуса беженца или временного убежища, об аннулировании вида на жительство», говорится в документе.

В случае если такое решение будет принято, человека обяжут выехать из страны в течение трех календарных дней, иначе его депортируют из России.

В 2022 году граждане Украины получали гражданство России чаще других иностранцев, следует из статистики МВД. В течение года российские паспорта получили 296 тыс. украинцев. Всего за этот период гражданство России приобрели 691 тыс. человек.

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Украинцам, живущим на недавно присоединенных к России территориях, не стоит отказываться от паспорта этой страны, заявил ранее уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец. «Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное», — говорил он. Омбудсмен сообщил, что на Украине разрабатывают законопроект, который позволит гражданам отказаться от российского паспорта позже.

При этом правительство Украины в сентябре 2022 года одобрило законопроект об уголовном наказании за получение российского паспорта. Вступившим в гражданство России госслужащим, согласно этому документу, может грозить от десяти до 15 лет лишения свободы. В законопроекте указано, что получение российского паспорта допустимо, только если он нужен для возвращения через Россию и третьи страны на Украину.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Ирина Верещук российское гражданство
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