В Индии обвинили Киев в атаке на индуистские чувства после коллажа с богиней Кали

В Индии обвинили Киев в атаке на индуистские чувства после коллажа с Кали

Старший советник министерства информации и радиовещания Индии Канчан Гупта написал в «Твиттере», что опубликованная Минобороны Украины карикатура на богиню Кали — «атака на индуистские чувства во всем мире».

Чиновник опубликовал скриншот из «Твиттера» украинского военного ведомства с изображением поднимающихся клубами дыма после взрыва и коллажем с богиней.

«Индийская богиня Кали была изображена карикатурно на пропагандистском плакате», — написал он.

Фото: Kanchan Gupta / Twitter

Коллаж из аккаунта Миноброны пропал.

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