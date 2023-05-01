Политика ,
0
В Индии обвинили Киев в атаке на индуистские чувства после коллажа с Кали
В Индии обвинили Киев в атаке на индуистские чувства после коллажа с богиней Кали
Старший советник министерства информации и радиовещания Индии Канчан Гупта написал в «Твиттере», что опубликованная Минобороны Украины карикатура на богиню Кали — «атака на индуистские чувства во всем мире».
Чиновник опубликовал скриншот из «Твиттера» украинского военного ведомства с изображением поднимающихся клубами дыма после взрыва и коллажем с богиней.
«Индийская богиня Кали была изображена карикатурно на пропагандистском плакате», — написал он.
Коллаж из аккаунта Миноброны пропал.
Материал дополняется