С территории «Азовстали» в Мариуполе вывезли еще 40 человек
С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вывели еще 40 мирных жителей, в том числе 14 женщин и восемь детей, сообщает ТАСС. Их на трех автобусах привезли в Донецкую народную республику (ДНР).
«РИА Новости» пишет, что 40 человек сначала доставили в село Безыменное в ДНР, а затем автобусы с людьми с территории, прилегающей к «Азовстали», выехали в сторону Новоазовска.
Reuters в свою очередь сообщает, что их сопровождали российские военные и автомобили с символикой ООН.
В субботу, 30 апреля, как сообщило Минобороны России, из домов, прилегающих к территории «Азовстали», по гуманитарным коридорам вышли две группы мирных жителей: 25 человек днем и 21 вечером. Их также привезли в Безыменное.
1 мая Мариупольский горсовет объявил, что в воскресенье есть возможность эвакуировать мирных жителей на территорию, подконтрольную Украине. Желающих попросили собраться у торгового центра «Порт Сити» в 16:00, их повезут в Запорожье.
Боевые действия в Мариуполе шли практически с начала российской военной операции на Украине. 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу отчитался перед президентом Владимиром Путиным о взятии города. При этом, по словам министра, на «Азовстали» укрылись «остатки формирований националистов». Путин назвал «нецелесообразным» штурм территории завода и приказал отменить его.
Эвакуация мирных жителей из Мариуполя, в том числе с «Азовстали», стала основной темой переговоров российских и украинских властей с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В офисе генсека сообщили, что Путин согласен на участие в этом процессе Международного комитета Красного Креста. 27 апреля ООН создала команду для координации эвакуации мирных жителей из города.