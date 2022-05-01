Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Путин подписал закон о приостановке части визовых соглашений с ЕС Политика, 15:09
Призер Олимпиады объяснила слова о стыде из-за суммы призовых за медали Спорт, 14:55
Шольц выступил против поспешных поставок тяжелого вооружения Киеву Политика, 14:53
Путин запретил передавать данные клиентов банков недружественным странам Финансы, 14:52
На Украине заявили о возможности эвакуации из Мариуполя Политика, 14:32
ЦИАН оценил доступность льготной ипотеки по сниженной до 9% ставке Недвижимость, 14:29
Минобороны показало пуск ракеты «Оникс» с побережья Черного моря Политика, 14:19
Курский губернатор сообщил о частичном обрушении ж/д моста у границы Общество, 14:11
Пять самых опасных нарушений ПДД по версии россиян и как их избежать Партнерский проект, 14:09
Италия отменила COVID-сертификаты почти для всех учреждений Общество, 13:51
Селихов вернулся в ворота «Спартака» после пропуска пяти игр из-за травмы Спорт, 13:39
Посол раскритиковал «вялую политику» Германии по отношению к Украине Политика, 13:38
Зеленский наградил Пелоси орденом княгини Ольги Политика, 13:32
Система светофора: как предупредить покупателя о вредных продуктах Партнерский проект, 13:20
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине заявили о возможности эвакуации из Мариуполя

Горсовет Мариуполя объявил сбор местных жителей у торгового центра «Порт Сити» и сообщил о возможности выехать в Запорожье. Российская сторона сообщила, что накануне город покинули 46 гражданских
Мариуполь
Мариуполь (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

В воскресенье, 1 мая, возможна эвакуация мирных жителей из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию, говорится в сообщении Мариупольского городского совета в Telegram.

Горсовет назвал время и место сбора — в 16:00 возле торгового центра «Порт Сити», и призвал тех, у кого в городе есть родственники или знакомые, связаться с ними и сообщить о возможности выехать в Запорожье.

Российская сторона пока не объявляла о возможности эвакуации из Мариуполя в этот день. РБК обратился за комментарием в пресс-службу уполномоченного по правам человека и направил запрос в Минобороны.

В то же время Reuters со ссылкой на своего фотографа сообщает, что группа из 40 человек, которая покинула территорию металлургического завода «Азовсталь», прибыла в центр временного размещения в селе Безыменное Донецкой народной республики. Людей привезли на автобусах с украинскими номерами, их сопровождал конвой из российских военных и автомобилей с символикой ООН, пишет агентство.

Минобороны объявило об эвакуации 46 человек из домов рядом с «Азовсталью»
Политика

Накануне, по данным российского Минобороны, из города в Безыменное вывезли 46 местных жителей. Они вышли по гуманитарному коридору из жилых домов рядом с заводом «Азовсталь».

28 февраля Минобороны сообщило о блокировании города формированиями ДНР. В конце марта глава ДНР Денис Пушилин постановил создать администрацию города Мариуполя. Ее возглавил Константин Иващенко (бывший депутат Мариупольского горсовета от пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук). 22 апреля, по словам министра Сергея Шойгу, Мариуполь был взят под контроль российской армией и силами Народной милиции ДНР, а на заводе «Азовсталь» заблокированы «остатки формирований националистов». Президент Владимир Путин приказал отменить штурм и заблокировать территорию завода.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Ian Waldie / Getty Images Какие ошибки делают компании при работе с джоб-порталами
Инструкции
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован
Инструкции
Pro
Фото: Carlo Allegri / Getty Images Двузначная инфляция и заложники офисов: топ-10 материалов апреля
Статьи
Pro
Новые вызовы в управлении денежными потоками
Лекция
Pro
Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Как расти даже в кризис. Применяем принципы Деминга в продажах
Инструкции
Pro
Фото: Barthelemy de Mazenod / Unsplash 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки
Статьи
Pro
Федор Овчинников, основатель &laquo;Додо Пиццы&raquo; Как пережить кризис: советы Игоря Рыбакова, Федора Овчинникова и других
Статьи
Pro
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами
Статьи

После встречи Путина и Шойгу Минобороны объявило, что откроет гуманитарные коридоры с «Азовстали», если там «реально находятся» гражданские. Генсек ООН Антониу Гутерриш после встречи с Путиным в Москве сообщил, что тот согласился привлечь организацию и Международный комитет Красного Креста к эвакуации.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Елизавета Ламова, Анастасия Серова
Мариуполь эвакуация Военная операция на Украине Азовсталь ДНР Украина Запорожье
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Власти Украины решили закрыть порты в Мариуполе, Бердянске и Херсоне
Политика
Генсек ООН обсудил с Зеленским эвакуацию из «Азовстали» в Мариуполе
Политика
ООН сообщила о проработке с Россией и Украиной эвакуации из Мариуполя
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter