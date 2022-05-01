На Украине заявили о возможности эвакуации из Мариуполя

Горсовет Мариуполя объявил сбор местных жителей у торгового центра «Порт Сити» и сообщил о возможности выехать в Запорожье. Российская сторона сообщила, что накануне город покинули 46 гражданских

Мариуполь (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

В воскресенье, 1 мая, возможна эвакуация мирных жителей из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию, говорится в сообщении Мариупольского городского совета в Telegram.

Горсовет назвал время и место сбора — в 16:00 возле торгового центра «Порт Сити», и призвал тех, у кого в городе есть родственники или знакомые, связаться с ними и сообщить о возможности выехать в Запорожье.

Российская сторона пока не объявляла о возможности эвакуации из Мариуполя в этот день. РБК обратился за комментарием в пресс-службу уполномоченного по правам человека и направил запрос в Минобороны.

В то же время Reuters со ссылкой на своего фотографа сообщает, что группа из 40 человек, которая покинула территорию металлургического завода «Азовсталь», прибыла в центр временного размещения в селе Безыменное Донецкой народной республики. Людей привезли на автобусах с украинскими номерами, их сопровождал конвой из российских военных и автомобилей с символикой ООН, пишет агентство.

Накануне, по данным российского Минобороны, из города в Безыменное вывезли 46 местных жителей. Они вышли по гуманитарному коридору из жилых домов рядом с заводом «Азовсталь».

28 февраля Минобороны сообщило о блокировании города формированиями ДНР. В конце марта глава ДНР Денис Пушилин постановил создать администрацию города Мариуполя. Ее возглавил Константин Иващенко (бывший депутат Мариупольского горсовета от пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук). 22 апреля, по словам министра Сергея Шойгу, Мариуполь был взят под контроль российской армией и силами Народной милиции ДНР, а на заводе «Азовсталь» заблокированы «остатки формирований националистов». Президент Владимир Путин приказал отменить штурм и заблокировать территорию завода.

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После встречи Путина и Шойгу Минобороны объявило, что откроет гуманитарные коридоры с «Азовстали», если там «реально находятся» гражданские. Генсек ООН Антониу Гутерриш после встречи с Путиным в Москве сообщил, что тот согласился привлечь организацию и Международный комитет Красного Креста к эвакуации.