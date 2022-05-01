Турция не исключила изменений в глобальной системе безопасности

Представитель Эрдогана допустил формирование глобальной архитектуры безопасности, которая удовлетворит все стороны. Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что существующая система «подвела Украину» и нужен новый подход

Анкара, Турция (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Анкара продолжит усилия по прекращению боевых действий на Украине и прекращению конфликта между Киевом и Москвой, заявил по итогам визита в украинскую столицу представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Калым не исключает, что удастся «найти решение на основе территориальной целостности Украины и построить архитектуру безопасности», которая удовлетворила бы все стороны, написал он в Twitter.

Калын заявил, что для урегулирования конфликта необходимо поддерживать контакты со всеми участниками. «Если все будут игнорировать Россию, то как можно будет убедить российскую сторону и склонить ее к миру?» — задался он вопросом (цитата по Anadolu).

Представитель турецкого лидера также призвал Москву и Киев вернуться к очным переговорам: «Продолжение Стамбульского процесса может сыграть ключевую роль в прекращении этой войны. <...> Наши усилия в этом направлении будут продолжаться».

После переговоров в Стамбуле 29 марта в ответ на требование Москвы отказаться от планов по вступлению в НАТО Киев предложил новую схему гарантий безопасности с участием постоянных членов Совета безопасности ООН, в том числе России. Проект предполагает, что в случае нападения на Украину страны-гаранты предоставят военную помощь и вооружения, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы.

Глава российской делегации Владимир Мединский объяснял, что украинская схема безопасности предполагает отказ от производства и размещения всех видов оружия массового уничтожения в стране, вступления в военные союзы, размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на своей территории без согласия государств-гарантов.

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И Украина, и Россия признавали, что после стамбульской встречи переговорный процесс между Москвой и Киевом «значительно осложнился».

В конце апреля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о необходимости нового подхода к безопасности, согласно которому страны увеличат расходы на оборону, НАТО станет глобальной организацией, а экономическая зависимость от «стран-агрессоров» будет снижена по-максимуму. «Давайте будем честными. Архитектура безопасности, которая была разработана, чтобы гарантировать мир и процветание, подвела Украину», — сказала она (цитата по Reuters).