Турция не исключила изменений в глобальной системе безопасности

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 16:32
Путин разрешил платежи в валюте по кредитам между резидентами Финансы, 16:30
Путин подписал закон о бесплатном газе для Вечных огней Общество, 16:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:21
Белгородский губернатор сообщил о пожаре на территории объекта Минобороны Политика, 16:16
Минобороны Польши сообщило о начале учений Defender Europe во главе с США Политика, 16:08
«Спартак» одержал первую волевую победу в этом чемпионате Спорт, 16:00
Путин сделал Валиевой подарок во время приема в Кремле Спорт, 15:46
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 15:45
При падении легкомоторного самолета под Красноярском погиб один человек Общество, 15:38
Турция не исключила изменений в глобальной системе безопасности Политика, 15:27
С территории «Азовстали» в Мариуполе вывезли еще 40 человек Политика, 15:21
Путин подписал закон о приостановке части визовых соглашений с ЕС Политика, 15:09
Призер Олимпиады объяснила слова о стыде из-за суммы призовых за медали Спорт, 14:55
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Турция не исключила изменений в глобальной системе безопасности

Представитель Эрдогана допустил формирование глобальной архитектуры безопасности, которая удовлетворит все стороны. Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что существующая система «подвела Украину» и нужен новый подход
Анкара, Турция
Анкара, Турция (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Анкара продолжит усилия по прекращению боевых действий на Украине и прекращению конфликта между Киевом и Москвой, заявил по итогам визита в украинскую столицу представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Калым не исключает, что удастся «найти решение на основе территориальной целостности Украины и построить архитектуру безопасности», которая удовлетворила бы все стороны, написал он в Twitter.

Калын заявил, что для урегулирования конфликта необходимо поддерживать контакты со всеми участниками. «Если все будут игнорировать Россию, то как можно будет убедить российскую сторону и склонить ее к миру?» — задался он вопросом (цитата по Anadolu).

Представитель турецкого лидера также призвал Москву и Киев вернуться к очным переговорам: «Продолжение Стамбульского процесса может сыграть ключевую роль в прекращении этой войны. <...> Наши усилия в этом направлении будут продолжаться».

Зеленский заявил, что страны-гаранты должны помогать в кратчайшие сроки
Политика
Владимир Зеленский

После переговоров в Стамбуле 29 марта в ответ на требование Москвы отказаться от планов по вступлению в НАТО Киев предложил новую схему гарантий безопасности с участием постоянных членов Совета безопасности ООН, в том числе России.  Проект предполагает, что в случае нападения на Украину страны-гаранты предоставят военную помощь и вооружения, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы.

Глава российской делегации Владимир Мединский объяснял, что украинская схема безопасности предполагает отказ от производства и размещения всех видов оружия массового уничтожения в стране, вступления в военные союзы, размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на своей территории без согласия государств-гарантов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Делистинг российских компаний с иностранных бирж: как это влияет на акции
Статьи
Pro
Как санкции могут заблокировать ИИС из-за валютного долга
Статьи
Pro
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Лучше два плохих, чем ноль хороших. Как искать редких ИТ-кандидатов
Инструкции
Pro
Особняки, картины, книги — чем расплачивались должники в начале 2022 года
Кейсы
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images В вакансии нет зарплаты: как на собеседовании претендовать на максимум
Инструкции
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности
Инструкции
Pro
С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки
Статьи

И Украина, и Россия признавали, что после стамбульской встречи переговорный процесс между Москвой и Киевом «значительно осложнился».

В конце апреля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о необходимости нового подхода к безопасности, согласно которому страны увеличат расходы на оборону, НАТО станет глобальной организацией, а экономическая зависимость от «стран-агрессоров» будет снижена по-максимуму. «Давайте будем честными. Архитектура безопасности, которая была разработана, чтобы гарантировать мир и процветание, подвела Украину», — сказала она (цитата по Reuters).

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Турция Украина Военная операция на Украине гарантии безопасности
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Кулеба предложил Китаю стать гарантом безопасности для Украины
Политика
Эрдоган сообщил Зеленскому об отношении к идее о гарантиях безопасности
Политика
Лавров заявил, что Россия не против предложенных Украиной стран-гарантов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter