Протестующие попытались сорвать выступление главы МИД Германии Бербок

Около 150 человек попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, сообщает издание Zeit со ссылкой на полицию.

В ходе выступления в Аренсбурге перед аудиторией численностью в тысячу человек Бербок высказалась в поддержку поставок Украине тяжелого вооружения. После этого протестующие попытались сорвать выступление министра, включив вой сирены, а также выкрикивая слова «подстрекательница войны» и «лгунья», пишет Zeit.

Другое мероприятие с участием Бербок решили отменить по соображениям безопасности, уточнили в полиции.

С начала военной операции России на Украине многие страны, включая Германию, пересмотрели свои позиции относительно поставок Киеву летального вооружения. Так, в конце февраля канцлер Олаф Шольц заявил, что ФРГ отправит на Украину оружие, в том числе 1 тыс. противотанковых орудий и 500 ракет Stinger.

Позднее немецкое агентство DPA со ссылкой на источники сообщало, что Германия передала Украине 1,5 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела», 100 пулеметов MG3, 8 млн патронов для огнестрельного оружия. Также стало известно о намерении Берлина поставить Киеву 2 тыс. противотанковых ракет Panzerfaust.



Тем не менее уже 19 апреля Шольц заявил, что бундесвер исчерпал лимит поставок оружия для Украины из своих резервов. В то же время бундестаг 28 аперля большинством голосов поддержал документ с призывом к правительству поставить тяжелые вооружения Украине. С призывом поставить дополнительное вооружение Киеву не раз выступала и Бербок.

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Российские власти неоднократно критиковали западные страны за «накачку» Украины оружием и не исключали, что конвои с вооружением могут стать целями для российских атак. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также указывал, что поставки оружия Киеву не помешают России достичь целей спецоперации.



В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский 22 апреля заявил, что партнеры «наконец услышали» Киев и начали поставлять оружие, которое он запрашивал.