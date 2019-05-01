Полиция задержала более 50 участников первомайского шествия в Петербурге

По данным полиции, в отделения доставили около 50 человек. Проект «ОВД-Инфо» сообщил о 68 задержанных. Активисты жаловались на жесткие действия полиции. В Смольном задержанных обвинили в провокациях

Фото: РБК-Санкт-Петербург

На демонстрациях по случаю празднования 1 мая в Санкт-Петербурге «за нарушения порядка проведения и участия в массовых мероприятиях» задержали около 50 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Санкт-Петербургу. Задержанные, указали в главке, будут привлечены к административной ответственности.

Согласованное городскими властями шествие должно было завершиться на площади Ленина. В первой и второй колонне шли представители партий «Единая Россия» и КПРФ, следом за ними — оппозиционеры, в частности, представители петербургского штаба основателя ФБК Алексея Навального, Партии перемен, ПАРНАС, Либертарианской партии, «Открытой России» и др. Также к демонстрации, отмечает «РБК Санкт-Петербург», присоединилась колонна феминисток и представителей ЛГБТ-движения. Рядом с ними шли представители вегетарианского и веганского движения, недовольные дольщики и граждане, требующие построить детские сады и школы в Каменке.

В ходе мероприятия, указывает «Фонтанка» со ссылкой на активистов, сотрудники правоохранительных органов начали задерживать людей, чьи «слишком оппозиционные плакаты и лозунги якобы не устраивали полицию». Незаконными сотрудники правоохранительных органов сочли политические призывы на плакатах некоторых демонстрантов, замечает «РБК Санкт-Петербург». Колонна на некоторое время остановилась, люди начали выкрикивать лозунги, начались задержания.

После этого некоторые участники акции встали около станции метро «Маяковская» и потребовали отпустить задержанных ранее людей, но после остановки колонны задержания продолжились, отмечает «Коммерсантъ».

Координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов говорит, что сотрудники правоохранительных органов действовали «достаточно жестко». «Полиция ничего не говорит [о причинах задержания]», — сказал он РБК. Всего, по данным «ОВД-Инфо», в отделения полиции в городе были доставлены 68 человек. Среди них — депутат петербургского заксобрания Максим Резник (его позже отпустили), активисты «Открытой России», представители штаба Алексея Навального и движения «Весна».