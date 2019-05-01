МВД сообщило о 50 задержанных на демонстрациях в Санкт-Петербурге

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,62 +0,17 EUR Бирж. 72,51 +0,43 Brent 72,85 +1,07% USD Нал. 65,30 64,37 EUR Нал. 73,09 71,93 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1220 +0,0043 BTC/USD Бирж. 5 604,90 +6,40 IMOEX 2 559,32 -0,41% RTSI 1 248,39 -0,52% DJIA 26 642,40 +0,19% Nasdaq 8 136,07 +0,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
МВД сообщило о 50 задержанных на демонстрациях в Санкт-Петербурге Общество, 19:18 США провели новое испытание баллистической ракеты Minuteman III Общество, 18:57 Сборная России по хоккею проиграла Швеции на Чешских играх Спорт, 18:51 Путин уволил руководителя московской ГИБДД и главу МВД Ингушетии Политика, 18:27 Путин подписал закон о суверенном Рунете Политика, 18:26 Международное общество банкнот выбрало самую красивую купюру. Фотогалерея Общество, 18:15  Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Спорт, 18:14 В Новосибирске под снегопадом прошла первомайская «Монстрация» Общество, 18:06 Штаб Зеленского заявил о рыночной цене квартиры его жены в Крыму Политика, 17:34 Дениса Лебедева восстановили в статусе чемпиона мира по боксу Спорт, 17:15 Путин подписал указ об отмене налоговой преференции для импортного табака Общество, 17:13 Путин подписал закон об ипотечных каникулах Финансы, 17:09 Герман Гаврилов, Roistat: как разрушить миф о стереотипном айтишнике «РБК Стиль» и HENDERSON‎, 17:01 «Ливерпуль» с полицией решили найти толкнувших туриста в фонтан фанатов Общество, 16:54
Общество ,  
0 
МВД сообщило о 50 задержанных на демонстрациях в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на первомайских мероприятиях были задержаны и доставлены в полицию для привлечения к административной ответственности около 50 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Там уточнили, что людей задерживали за нарушение порядка проведения и участия в массовых мероприятиях. По данным МВД, общее количество участников первомайских акций — около 42 тыс. человек.

Общество
Оппозиционеры сообщили о задержаниях на марше в Петербурге

Ранее оппозиционные активисты утверждали, что на согласованном первомайском шествии по Невскому и Литейному проспекта полицейские «жестко» задержали несколько десятков человек. Среди задержанных — депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник (впоследствии его отпустили из отдела полиции), активисты «Открытой России», представители штаба Алексея Навального и движения «Весна».

При этом в администрации Санкт-Петербурга позднее заявили, что во время шествия неназванные «провокаторы» убедили людей остановиться у станции метро «Маяковская» и не продолжать движение, организовав таким образом «незаконный митинг». «В течение часа организаторы шествия просили участников продолжить движение. Но некоторые лидеры колонн, перегородив всю проезжую часть, отказались выполнять свои обязанности организаторов по обеспечению правопорядка <...> Полиции пришлось задержать нескольких зачинщиков», — сообщили в администрации города.

Теги: новости РБК, митинг, задержание
Материалы по теме
В Новосибирске под снегопадом прошла первомайская «Монстрация»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter