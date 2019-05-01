МВД сообщило о 50 задержанных на демонстрациях в Санкт-Петербурге

МВД сообщило о 50 задержанных на демонстрациях в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на первомайских мероприятиях были задержаны и доставлены в полицию для привлечения к административной ответственности около 50 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Там уточнили, что людей задерживали за нарушение порядка проведения и участия в массовых мероприятиях. По данным МВД, общее количество участников первомайских акций — около 42 тыс. человек.

Ранее оппозиционные активисты утверждали, что на согласованном первомайском шествии по Невскому и Литейному проспекта полицейские «жестко» задержали несколько десятков человек. Среди задержанных — депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник (впоследствии его отпустили из отдела полиции), активисты «Открытой России», представители штаба Алексея Навального и движения «Весна».

При этом в администрации Санкт-Петербурга позднее заявили, что во время шествия неназванные «провокаторы» убедили людей остановиться у станции метро «Маяковская» и не продолжать движение, организовав таким образом «незаконный митинг». «В течение часа организаторы шествия просили участников продолжить движение. Но некоторые лидеры колонн, перегородив всю проезжую часть, отказались выполнять свои обязанности организаторов по обеспечению правопорядка <...> Полиции пришлось задержать нескольких зачинщиков», — сообщили в администрации города.