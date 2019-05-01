Оппозиционеры сообщили о задержаниях на марше в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали активистов во время майской демонстрации. Об этом РБК сообщил координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров.

«Когда начался большой разгон, мы со вторым организатором пошли к сотруднику полиции с требованием прекратить. В момент переговоров к нам подбежали другие сотрудники полиции [и задержали]. Едем [в автозаке] в Невский район. Здесь едет 21 человек со мной. Очень жесткие были задержания, я видел», — сказал он.

Координатор штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Денис Михайлов рассказал РБК, что в отдел полиции №28 на улице Марата доставили 12 человек. «Полиция ничего не говорит, переписали данные. Никаких протоколов пока нет. Достаточно жестко задерживали, применяли силу», — отметил он.

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник сообщил РБК, что его задержали и отпустили, в полиции пока остается его помощник Денис Васильев. По словам Резника, также задерживали активистов «Открытой России»

«У меня разорвана куртка, меня чуть ли не догола раздели, пока несли в автобус. Потом правда отпустили. Никому ничего не объясняют», — сообщил Резник. «Там много других людей задержали: Андрей Пивоваров, многие активистки «Открытки», Сергей Кузин, все, кто вел колонну, кто шел с мегафонами, тех, кто организовывал, Денис Михайлов из штаба Навального», — сказал депутат.