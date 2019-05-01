Оппозиционеры сообщили о задержаниях на марше в Петербурге

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,62 +0,17 EUR Бирж. 72,51 +0,43 Brent 72,85 +1,07% USD Нал. 65,29 64,38 EUR Нал. 73,08 71,96 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1220 +0,0043 BTC/USD Бирж. 5 606,40 +7,90 IMOEX 2 559,32 -0,41% RTSI 1 248,39 -0,52% DJIA 26 592,91 +0,15% Nasdaq 8 095,39 -0,81%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
WikiLeaks усомнилась в честном суде о экстрадиции после приговора Ассанжу Общество, 16:12 Швеция — Россия. Чешские хоккейные игры. Видео Спорт, 16:00 Синоптики пообещали рекордно низкое давление в Москве Общество, 15:49 Оппозиционеры сообщили о задержаниях на марше в Петербурге Общество, 15:47 Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии Политика, 15:36 Я слишком молод: как организовать курьерскую велодоставку РБК и «Билайн» Бизнес, 15:30 «Валенсия» выкупит права на Дениса Черышева Спорт, 15:18 Финальная часть «Мстителей» собрала в прокате миллиард рублей за три дня Технологии и медиа, 15:05 Путин упростил получение российских паспортов жителям Сирии и Афганистана Политика, 14:57 Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму Общество, 14:35 Арбитражный суд отклонил апелляцию олимпийской чемпионки Семени к IAAF Спорт, 14:13 Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы Политика, 14:09 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 14:02 Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной Общество, 14:01
Общество ,  
0 
Оппозиционеры сообщили о задержаниях на марше в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали активистов во время майской демонстрации. Об этом РБК сообщил координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров.

«Когда начался большой разгон, мы со вторым организатором пошли к сотруднику полиции с требованием прекратить. В момент переговоров к нам подбежали другие сотрудники полиции [и задержали]. Едем [в автозаке] в Невский район. Здесь едет 21 человек со мной. Очень жесткие были задержания, я видел», — сказал он.

Координатор штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Денис Михайлов рассказал РБК, что в отдел полиции №28 на улице Марата доставили 12 человек. «Полиция ничего не говорит, переписали данные. Никаких протоколов пока нет. Достаточно жестко задерживали, применяли силу», — отметил он.

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник сообщил РБК, что его задержали и отпустили, в полиции пока остается его помощник Денис Васильев. По словам Резника, также задерживали активистов «Открытой России»

«У меня разорвана куртка, меня чуть ли не догола раздели, пока несли в автобус. Потом правда отпустили. Никому ничего не объясняют», — сообщил Резник. «Там много других людей задержали: Андрей Пивоваров, многие активистки «Открытки», Сергей Кузин, все, кто вел колонну, кто шел с мегафонами, тех, кто организовывал, Денис Михайлов из штаба Навального», — сказал депутат.

Движение «Весна» также написало в своем аккаунте в Twitter, что правоохранительные органы доставили в отдел полиции их активистов Павла Чупрунова, Валентина Хорошенина, Василия Буйлова и Михаила Борисова. По данным организации, Чупрунова и Хорошенина отпустили без составления протокола. 

Издание «Фонтанка» добавляет, что были задержаны шесть феминисток возле пространства проекта «Ребра Евы».

Проведение первомайского марша по Невскому и Литейному проспектам было согласовано с властями города. РБК обратился за комментарием к пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Теги: новости РБК, Санкт-Петербург, задержания, первомайские демонстрации
Материалы по теме
Власти Новосибирска согласовали «Монстрацию»
Общество
На первомайские демонстрации в Москве пришли более 100 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter