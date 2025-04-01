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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп запланировал смягчить правила экспорта военной техники

Reuters узнал о планах Трампа смягчить правила экспорта военной техники
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Речь идет об увеличении минимальной стоимости поставок, для которых требуется согласие конгресса. Аналогичный законопроект в прошлом году предлагал нынешний советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
Фото: Keith Brown / Getty Images
Фото: Keith Brown / Getty Images

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который смягчит правила экспорта военной техники, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника. Его администрация может объявить об этом уже во вторник, 1 апреля, или среду, 2 апреля.

По словам собеседников, указ будет аналогичен законопроекту, который предложил в прошлом году нынешний советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, когда был членом палаты представителей конгресса от Республиканской партии.

Речь шла о внесении поправок к Закону о контроле за экспортом вооружений, которые позволили бы увеличить минимальную стоимость поставок, для которых требуется согласие конгресса (с $14 млн до $23 млн на поставки оружия и с $50 млн до $83 млн — на продажу военной техники, модернизацию, обучение и другие услуги). Указ президента также позволит увеличить продажи для крупных оборонных подрядчиков США, таких как Lockheed Martin, RTX Corp и Boeing Co.

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Конгресс должен быть уведомлен за 15 дней для стран НАТО, а также для близких партнеров США, включая Австралию, Израиль, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию, тогда как для большинстве других стран этот срок составляет 30 дней.

Во время первого президентского срока Трамп часто выражал недовольство позицией конгресса, который задерживал продажу оружия другим странам из-за проблем с правами человек и других вопросов.

Так, в 2019 году Трамп объявил о введении чрезвычайного положения, чтобы разблокировать продажу оружия на сумму $8,1 млрд Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Иордании. Глава Белого дома тогда сослался на угрозы, исходящие от Ирана. Этот шаг вызвал сопротивление как демократов, так и ряда республиканцев.

Усилия конгресса в то время были направлены на то, чтобы оказать давление на Эр-Рияд из-за ситуации с правами человека и избежать жертв среди мирного населения в Йемене в ходе военной кампании Саудовской Аравии и ОАЭ против повстанцев, поддерживаемых Ираном. Отношение с Эр-Риядом также ухудшились после убийства обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Турции в 2018 году. Конгресс не смог преодолеть вето Трампа на закон о запрете продаж оружия.

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Елена Чернышова
Дональд Трамп указ экспорт оружия
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политик, президент США
14 июня 1946 года
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