В Энгельсе ограничат въезд в 22 СНТ из-за саперных работ
В Энгельсе Саратовской области ограничат въезд в 22 СНТ (садовые некоммерческие товарищества) для проведения дополнительных инженерно-саперных работ, сообщил глава региона Роман Бусаргин в телеграм-канале.
«В связи с обращением Министерства обороны для проведения дополнительных инженерно-саперных работ со 2 по 4 апреля включительно в Энгельсе будут введены ограничения на нахождение на определенной территории в радиусе 1,5 км», — указал он и привел список СНТ, въезд куда ограничат уже вечером 1 апреля.
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