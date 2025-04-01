Дума одобрила в первом чтении блокировку счетов подозреваемых в диверсиях
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий блокировать счета лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности, передает корреспондент РБК.
Законопроект в конце января внесла группа сенаторов и депутатов, он предлагает изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Сейчас в нем содержится норма, которая позволяет блокировать счета людей и организаций, если есть основания подозревать их в причастности к терроризму, в том числе к его финансированию. Достаточность оснований определяет «межведомственный координационный орган, осуществляющий функции по противодействию финансированию терроризма» (Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма).
Авторы законопроекта предлагают распространить норму на диверсионную деятельность, в том числе финансирование диверсий.
В пояснительной записке говорится, что в текущей общественно-политической обстановке повышение уровня антидиверсионной защищенности объектов жизнеобеспечения, организаций ОПК, атомного энергокомплекса, ТЭК, транспортной инфраструктуры и других объектов стала одной из приоритетных задач. Действующее законодательство не позволяет предотвращать диверсии путем блокировки средств, необходимых для их совершения, указывают авторы.
Менее месяца назад Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает уголовное наказание за несообщение о подготовке диверсии. К преступлениям, подпадающим под эту норму, кроме самой диверсии, также относятся содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения для совершения диверсий, организация диверсионного сообщества. Наказание — лишение свободы на срок до одного года.
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