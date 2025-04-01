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Политика ,  
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Дума одобрила в первом чтении блокировку счетов подозреваемых в диверсиях

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который распространяет механизм блокировки счетов на подозреваемых в диверсиях. Сейчас он действует в отношении подозреваемых в терроризме
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий блокировать счета лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности, передает корреспондент РБК.

Законопроект в конце января внесла группа сенаторов и депутатов, он предлагает изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Сейчас в нем содержится норма, которая позволяет блокировать счета людей и организаций, если есть основания подозревать их в причастности к терроризму, в том числе к его финансированию. Достаточность оснований определяет «межведомственный координационный орган, осуществляющий функции по противодействию финансированию терроризма» (Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма).

Авторы законопроекта предлагают распространить норму на диверсионную деятельность, в том числе финансирование диверсий.

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В пояснительной записке говорится, что в текущей общественно-политической обстановке повышение уровня антидиверсионной защищенности объектов жизнеобеспечения, организаций ОПК, атомного энергокомплекса, ТЭК, транспортной инфраструктуры и других объектов стала одной из приоритетных задач. Действующее законодательство не позволяет предотвращать диверсии путем блокировки средств, необходимых для их совершения, указывают авторы.

Менее месяца назад Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает уголовное наказание за несообщение о подготовке диверсии. К преступлениям, подпадающим под эту норму, кроме самой диверсии, также относятся содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения для совершения диверсий, организация диверсионного сообщества. Наказание — лишение свободы на срок до одного года.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума законопроект диверсия Росфинмониторинг блокировка счетов
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