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Военная операция на Украине ,  
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В Ростове суд приговорил украинца к 26 годам за шпионаж и диверсии

Сюжет
Военная операция на Украине
Григорий Синченко
Григорий Синченко (Фото: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»)

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Григория Синченко (внесен Россией в список террористов и экстремистов) к 26 годам лишения свободы за шпионаж, диверсии и ряд других преступлений на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает «РИА Новости».

«По совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить Синченко 26 лет лишения свободы», — огласил решение судья.

Синченко вменялось незаконное хранение и передача взрывчатых веществ, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, участие в террористическом сообществе и совершение диверсий. Всего в обвинении фигурировали 40 эпизодов.

По данным следствия, в 2016 году украинец изготавливал самодельные взрывные устройства, которые использовал для подрывов торговых киосков в Донецке с целью вымогательства. В 2018 году, как утверждает следствие, он начал сотрудничать со службой безопасности Украины. Синченко также обвинялся в организации взрывов в Донецке, включая подрыв железнодорожного моста в 2019 году, а также в слежке за сотрудниками МВД ДНР, на которых якобы готовил нападения.

Подсудимый не признал вину по большинству предъявленных ему обвинений.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

12 марта суд в Санкт-Петербурге приговорил гражданина Украины Владислава Сугакова к 10 годам исправительной колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже — ст. 276 Уголовного кодекса.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия материалов с грифом секретности.

По данным следствия, в апреле—мае 2022 года Сугаков собирал информацию о дислокации подразделений российских вооруженных сил в одной из областей Украины и передавал эти данные представителю Службы безопасности Украины.

Задержание произошло в начале 2024 года, а в июле суд продлил арест Сугакова до октября.

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Ростов-на-Дону военный суд шпионаж диверсия ДНР Военная операция на Украине
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