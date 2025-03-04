Закон о лишении свободы за несообщение о диверсии прошел первое чтение в Думе

Закон о лишении свободы за несообщение о диверсии прошел первое чтение

Фото: Сергей Чузаков / AP / ТАСС

Во вторник, 4 марта, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за несообщение о подготовке к диверсии. Информация об этом опубликована на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Авторами инициативы стали депутаты Госдумы во главе с Василием Пискаревым от «Единой России». Они предлагают дополнить ст. 205.6 Уголовного кодекса — несообщение о преступлении.

Речь идет о следующих действиях диверсионной направленности:

диверсия (ст. 281 УК);

содействие диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК);

прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ст. 281.2 УК);

организация диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3 УК).

Статья 205.6 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Законопроект внесли в Госдуму в конце января. По мнению депутата, принятие документа позволит дополнительно обезопасить в том числе объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба.