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«Коммерсантъ» сообщил детали антитеррористической операции в Дагестане

«Коммерсантъ»: задержанные в ходе КТО занимались операциями с криптовалютой
Трое подозреваемых в причастности к подготовке терактов, которых накануне силовики блокировали в ходе КТО в Махачкале и Каспийске, работали на стройке и занимались операциями с криптовалютой, пишет газета
Фото: пресс-служба Национального антитеррористического комитета / NewsTeam / ТАСС
Фото: пресс-служба Национального антитеррористического комитета / NewsTeam / ТАСС

Трое задержанных в ходе КТО по подозрению в причастности к подготовке терактов работали на стройках в Махачкале и Каспийске и занимались операциями с криптовалютой, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Они также «активно были вовлечены в радикальную религиозную тусовку», рассказал собеседник.

Накануне утром на территории Ленинского и Советского районов Махачкалы и в Каспийске был объявлен режим контртеррористической операции.

По информации издания, в ночь на 31 марта спецназ ФСБ блокировал сразу пять квартир в двух городах. Двое из трех задержанных — выходцев из Таджикистана — сдались и были выведены из съемной квартиры. Однако в многоквартирном доме в Каспийске силовикам пришлось эвакуировать жильцов соседних квартир и применить дымовые шашки, а также выбить окна в квартире на пятом этаже, чтобы заставить третьего подозреваемого выйти.

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В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что спецназ заблокировал вооруженных людей в нескольких квартирах в Махачкале и Каспийске. Позднее там отчитались о задержании троих подозреваемых. Они планировали совершить «преступления террористической направленности», заявили в НАК. Силовики обнаружили у них оружие, боеприпасы и самодельную бомбу. Пострадавших среди населения и потерь среди личного состава нет, отметили в ведомстве. После операции режим КТО был отменен.

Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил силовиков за «блестяще проведенную операцию» и отметил, что «выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье».

Вечером 22 марта вооруженные автоматами террористы открыли стрельбу по зрителям концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» и подожгли здание. По последним данным, погибли более 140 человек, несколько сотен пострадали.

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На данный момент по делу о теракте арестованы девять человек, в том числе четверо, которых ФСБ считает исполнителями теракта — граждане Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). СК заявлял, что предполагаемые террористы получали деньги и криптовалюту с Украины.

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Теги
Елена Чернышова
режим КТО Дагестан терроризм
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