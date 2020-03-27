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Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за помощь в борьбе с COVID-19

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Китай за помощь в борьбе с пандемией коронавируса, передает CCTV.

«Выражаем признательность китайской стороне за обеспечение США лекарственными средствами для борьбы с эпидемией, а также за укрепление взаимодействия двух стран в сфере здравоохранения, в том числе в области разработки эффективных вакцин для борьбы с коронавирусом», — отметил он в ходе телефонных переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Трамп добавил, что США «уважают и любят» китайский народ, а студенты из Китая очень важны для американского образования, поэтому Вашингтон будет защищать как граждан своей страны, так и Китая в борьбе с пандемией.

Си Цзиньпин обсудил с Трампом борьбу с коронавирусом
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На своей странице в Twitter американский лидер написал, что Китай прошел через многое с начала этого года и развил четкое понимание природы вируса. «Мы тесно сотрудничаем. Большое уважение!» — добавил он.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Китай готов сотрудничать со всеми странами, включая Соединенные Штаты, и продолжать оказывать поддержку ВОЗ в обмене информацией и опытом в области профилактики и борьбы с коронавирусом. Лидер КНР также выразил надежду, что Вашингтон примет меры по улучшению двусторонних отношений.

Ранее Трамп заявил, что считает корректным называть новый тип коронавируса «китайским».

Теги: помощь, Си Цзиньпин, коронавирус, Дональд Трамп
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