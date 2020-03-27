Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за помощь в борьбе с COVID-19
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Китай за помощь в борьбе с пандемией коронавируса, передает CCTV.
«Выражаем признательность китайской стороне за обеспечение США лекарственными средствами для борьбы с эпидемией, а также за укрепление взаимодействия двух стран в сфере здравоохранения, в том числе в области разработки эффективных вакцин для борьбы с коронавирусом», — отметил он в ходе телефонных переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.
Роспотребнадзор, mos.ru
Трамп добавил, что США «уважают и любят» китайский народ, а студенты из Китая очень важны для американского образования, поэтому Вашингтон будет защищать как граждан своей страны, так и Китая в борьбе с пандемией.