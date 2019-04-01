МИД заявил о подрыве США усилий с гонкой вооружения в космосе

МИД заявил о подрыве США усилий с гонкой вооружения в космосе

Эксперт из США заблокировал принятие доклада, в котором должны были содержатся рекомендации по предотвращению гонки вооружений в космосе

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Представитель США заблокировал принятие доклада с рекомендациями по предотвращению гонки вооружений в космосе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Речь идет о заседании группы правительственных экспертов, которая была создана в соответствии с резолюцией генеральной ассамблеи ООН. В работе группы принимали участие эксперты из 25 стран, которые работали на протяжении двух сессий (в августе 2018 августа и 18-29 марта 2019 года).

«В последний день, когда в результате непростых дискуссий, направленных на сближение позиций и достижение компромисса, Группе удалось вплотную подойти к своей цели — итоговому докладу, эксперт США заблокировал его принятие, причем без какого-либо внятного объяснения причин», — говорится в сообщении.

В МИД России случившееся объяснили тем, что США пытаются обеспечить свое одностороннее доминирование в космосе и разместить в околоземном пространстве ударные компоненты системы противоракетной обороны.

«Этот деструктивный шаг является одним из звеньев политики подрыва многосторонних усилий по поддержанию международного мира и укреплению глобальной безопасности», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.