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Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосе
После уничтожения Индией спутника образовалось 400 фрагментов космического мусора, заявил Джеймс Бранденстайн. Такие испытания создают потенциальную угрозу МКС и пилотируемым полетам в космос, отметил глава NASA
Фото: NASA / Reuters

Противоспутниковые испытания Индии несовместимы с пилотируемыми полетами в космос и угрожают безопасности Международной космической станции (МКС). Об этом заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн на выступлении в штаб-квартире ведомства.

В результате уничтожения Индией спутника при помощи противоспутниковой ракеты образовалось не менее 400 фрагментов космического мусора, добавил глава NASA. «Это только те обломки, которые нам удалось отследить. А есть и другие фрагменты, которые могут представлять угрозу для МКС», — сказал он.

«Мы занимаемся организацией коммерческих полетов на околоземную орбиту, мы занимаемся исследованием космоса для того, чтобы улучшать жизнь для всего человечества. И все это ставится под угрозу из-за таких вот событий вроде испытания оружия Индией. Это просто неприемлемо», — подчеркнул Брандестайн.

Глава NASA напомнил, что в 2007 году Китай проводил подобные испытания. «И обломки после того теста до сих пор на орбите, а нам приходится учитывать их наличие», — добавил он.

Индийские военные провели противоспутниковые испытания 27 марта, сбив спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после успешного уничтожения спутника заявил, что отныне страна стала космической державой, отметив, что испытания не были направлены против какого-либо государства.

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Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

Противоспутниковое оружие имеется у США, России и Китая, также о наличии таких систем заявлял Израиль. «У Индии есть запущенные спутники в космосе. Вполне возможно, что они отработали по выслужившему срок своему собственному спутнику», — рассказывал главный редактор журнала «Арсенал» полковник запаса Виктор Мураховский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле проведенные Индией испытания угрозой российской безопасности, посоветовал обратиться к военным специалистам.
Авторы: Григорий Дубов, Артем Филипенок
Теги: Индия, МКС, NASA
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