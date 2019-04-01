Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосе

После уничтожения Индией спутника образовалось 400 фрагментов космического мусора, заявил Джеймс Бранденстайн. Такие испытания создают потенциальную угрозу МКС и пилотируемым полетам в космос, отметил глава NASA

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Противоспутниковые испытания Индии несовместимы с пилотируемыми полетами в космос и угрожают безопасности Международной космической станции (МКС). Об этом заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн на выступлении в штаб-квартире ведомства.

В результате уничтожения Индией спутника при помощи противоспутниковой ракеты образовалось не менее 400 фрагментов космического мусора, добавил глава NASA. «Это только те обломки, которые нам удалось отследить. А есть и другие фрагменты, которые могут представлять угрозу для МКС», — сказал он.

«Мы занимаемся организацией коммерческих полетов на околоземную орбиту, мы занимаемся исследованием космоса для того, чтобы улучшать жизнь для всего человечества. И все это ставится под угрозу из-за таких вот событий вроде испытания оружия Индией. Это просто неприемлемо», — подчеркнул Брандестайн.

Глава NASA напомнил, что в 2007 году Китай проводил подобные испытания. «И обломки после того теста до сих пор на орбите, а нам приходится учитывать их наличие», — добавил он.

Индийские военные провели противоспутниковые испытания 27 марта, сбив спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после успешного уничтожения спутника заявил, что отныне страна стала космической державой, отметив, что испытания не были направлены против какого-либо государства.