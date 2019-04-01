Зеленский обогнал Порошенко в ключевом для президента регионе

По итогам подсчета 50% протоколов, Зеленский уверенно обходит Порошенко на президентских выборах на Украине. Комик удерживает лидерство в том числе в Винницкой области, с которой связана политическая карьера и бизнес Порошенко

Владимир Зеленский (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

К 9:00 ЦИК Украины подсчитала более 50% протоколов участковых избирательных комиссий. Владимир Зеленский остается на первом месте с 30,22% голосов, Петр Порошенко набирает 16,63%.

Третью позицию удерживает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с предварительным результатом в 13,08%. Менее двух процентов ее отделяет от лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко (11,49%).

Зеленский лидирует в абсолютном большинстве регионов страны. Наибольшую поддержку, по предварительным данным, он получил в Днепропетровской области (44,9%). В два раза меньше голосов он получает в Винницкой области (22,12%), однако этого оказалось достаточно, чтобы обогнать действующего президента.

В Виннице расположен один из основных бизнес-активов Петра Порошенко — две производственные площадки кондитерской компании Roshen и Винницкий молочный завод. Несмотря на то, что Порошенко родился в Одесской области, именно от Винницкой области он прошел в парламент в 1998 году, когда начал политическую карьеру в качестве депутата Верховной рады. В 2012 году, когда Порошенко покинул пост министра экономического развития и ушел из правительства, он сохранил статус политика в качестве депутата от Винницкой области.