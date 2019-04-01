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Зеленский обогнал Порошенко в ключевом для президента регионе
По итогам подсчета 50% протоколов, Зеленский уверенно обходит Порошенко на президентских выборах на Украине. Комик удерживает лидерство в том числе в Винницкой области, с которой связана политическая карьера и бизнес Порошенко
Владимир Зеленский (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

К 9:00 ЦИК Украины подсчитала более 50% протоколов участковых избирательных комиссий. Владимир Зеленский остается на первом месте с 30,22% голосов, Петр Порошенко набирает 16,63%.

Третью позицию удерживает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с предварительным результатом в 13,08%. Менее двух процентов ее отделяет от лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко (11,49%).

Зеленский лидирует в абсолютном большинстве регионов страны. Наибольшую поддержку, по предварительным данным, он получил в Днепропетровской области (44,9%). В два раза меньше голосов он получает в Винницкой области (22,12%), однако этого оказалось достаточно, чтобы обогнать действующего президента.

В Виннице расположен один из основных бизнес-активов Петра Порошенко — две производственные площадки кондитерской компании Roshen и Винницкий молочный завод. Несмотря на то, что Порошенко родился в Одесской области, именно от Винницкой области он прошел в парламент в 1998 году, когда начал политическую карьеру в качестве депутата Верховной рады. В 2012 году, когда Порошенко покинул пост министра экономического развития и ушел из правительства, он сохранил статус политика в качестве депутата от Винницкой области.

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Украина запросила вторую серию

Отец президента, Алексей Порошенко, с начала 2000-х годов занимался в Винницкой области аграрным бизнесом. С 2006 по 2010 год он был депутатом областного совета. С Винницкой областью связана политическая карьера третьего представителя семьи Порошенко - сына президента, Алексея. Алексей Порошенко-младший, как и дед был избран депутатом Винницкого областного совета (в 2013 году). В 2014 году он продолжил политическую карьеру в Верховной раде Украины, избравшись от одномандатного избирательного округа № 12 (Винницкая область).

С Винницикой областью связан и соратник президента, глава кабинета министров Украины при Петре Порошенко — Владимир Гройсман. Он родился в 1978 году в Виннице и в 2006 году стал городским главой. Этот пост он занимал до 2014 года, когда по приглашению занимавшего тогда пост премьера Арсения Яценюка занял пост вице-премьера и начал курировать сферу ЖКХ.

В 2014 году, на внеочередных президентских выборах, Порошенко лидировал во всех регионах страны. Причем лучший результат он показал в именно Винницкой области, набрав 67,32% голосов. 

По данным ЦИК, явка в первом туре выборов президента Украины составила 63,48%. Это на 4% больше, чем в 2014 году. Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.

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Против войны, но за победу: что обещают Украине кандидаты в президенты

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Винницкая область, Петр Порошенко
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