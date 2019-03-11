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Суд оправдал одну из обвиняемых в убийстве брата Ким Чен Ына

Суд в Малайзии снял обвинения с одной из подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. 26-летняя гражданка Индонезии Сити Айша освобождена из-под стражи, сообщает Reuters.

Как передает агентство, прокуроры отказалась от обвинений в адрес женщины, но не указали причины такого решения.

Адвокат Сити Айши заявил, что, как ожидается, его подзащитная будет отправлена на родину позднее в этот день, сообщает CNN.

Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Еще одной подозреваемой по делу об убийстве старшего брата северокорейского лидера проходит 30-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Гуан. В июне 2018 года прокуратура Малайзии предъявила ей и Айши обвинение.

Как ранее заявляли прокуроры, две женщины распылили в лицо брату Ким Чен Ына нервно-паралитическое вещество VX. Также обвинение утверждало, что они должны были тренироваться, чтобы совершить преступление с использованием ядовитого вещества.

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Сами обвиняемые не признали вину. На допросе они заявили, что не понимали, что совершают убийство. По словам адвокатов женщин, их подзащитных обманули, так как они думали, что участвуют в реалити-шоу.
Теги: убийство Ким Чен Нама, Малайзия, оправдательный приговор
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