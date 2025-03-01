Российская армия взяла два населенных пункта в ДНР
В Донецкой народной республике под контроль российской армии перешли населенные пункты Скудное и Бурлацкое, сообщает Минобороны.
Село Скудное находится в Великоновосёлковском районе ДНР. Его население по переписи 2001 года составляло 96 человек. Поселок Бурлацкое расположен в том же районе, примерно в 9 км от границы с Запорожской областью и 5 км от Скудного, его население ранее составляло 203 человека.
Кроме того, за минувшие сутки российские военные нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, сообщило ведомство.
Минобороны регулярно отчитывается о переходе под контроль российских подразделений новых населенных пунктов. Так, 24 февраля оборонное ведомство отчиталось о взятии села Тополи в Харьковской области. Днем ранее, 23 февраля, Минобороны отчиталось о взятии населенных пунктов Улаклы и Новоандреевка в ДНР.
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