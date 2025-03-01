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Военная операция на Украине ,  
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Сырский заявил о поддержке Зеленского армией после спора с Трампом

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Поддержку Зеленскому также выразил украинский премьер, МИД страны, некоторые западные политики. Президент посчитал спор с Трампом в Белом доме «не хорошей» ситуацией
Александр Сырский
Александр Сырский (Фото: osirskiy / Telegram)

Украинская армия поддерживает президента Владимира Зеленского, заявил главком ВСУ Александр Сырский в телеграм-канале после того, как глава государства из-за перепалки с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом покинул Белый дом.

«Вооруженные Силы — с Украиной, с народом, с Верховным главнокомандующим. Наша сила — в единстве», — написал Сырский.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль также выступил на стороне Зеленского, отметив, что он «прав» в невозможности «мира без гарантий безопасности», так как без них создается «угроза всему европейскому континенту».

МИД Украины отметил, что Зеленский «имеет смелость и силу бороться за справедливость» и «стоит на защите Украины».

Сторону украинского президента заняли также многие западные политики: в его поддержку выступил канадский премьер Джастин Трюдо, глава польского правительства Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и др.

Главное из перепалки Трампа, Вэнса и Зеленского в Белом доме
Политика

Спор между политиками разгорелся на публичной части встречи, на которой готовилось подписание соглашения по полезным ископаемым. Зеленский, Трамп и Вэнс не сошлись во мнениях относительно дипломатии для решения украинского конфликта, переговоров с Россией, благодарности Киева за усилия Вашингтона в этом вопросе и т. д.

После спора Зеленский в X поблагодарил США за поддержку. В интервью Fox News он описал ситуацию в Белом доме словами «это было не хорошо», но не дал прямого ответа на вопрос, нужно ли ему извиниться за спор.

В США многие политики поддержали позицию Трампа. Например, сенатор Линдси Грэм, помогавший Украине в течение последних лет, назвал случившееся «полной катастрофой» и призвал Зеленского либо измениться, либо уйти в отставку. Украинский президент ответил, что вопрос его отставки решать народу Украины.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский Александр Сырский
Александр Сырский фото

Александр Сырский

военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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