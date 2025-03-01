Сырский заявил о поддержке Зеленского армией после спора с Трампом

Поддержку Зеленскому также выразил украинский премьер, МИД страны, некоторые западные политики. Президент посчитал спор с Трампом в Белом доме «не хорошей» ситуацией

Александр Сырский (Фото: osirskiy / Telegram)

Украинская армия поддерживает президента Владимира Зеленского, заявил главком ВСУ Александр Сырский в телеграм-канале после того, как глава государства из-за перепалки с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом покинул Белый дом.

«Вооруженные Силы — с Украиной, с народом, с Верховным главнокомандующим. Наша сила — в единстве», — написал Сырский.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль также выступил на стороне Зеленского, отметив, что он «прав» в невозможности «мира без гарантий безопасности», так как без них создается «угроза всему европейскому континенту».

МИД Украины отметил, что Зеленский «имеет смелость и силу бороться за справедливость» и «стоит на защите Украины».

Сторону украинского президента заняли также многие западные политики: в его поддержку выступил канадский премьер Джастин Трюдо, глава польского правительства Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и др.

Спор между политиками разгорелся на публичной части встречи, на которой готовилось подписание соглашения по полезным ископаемым. Зеленский, Трамп и Вэнс не сошлись во мнениях относительно дипломатии для решения украинского конфликта, переговоров с Россией, благодарности Киева за усилия Вашингтона в этом вопросе и т. д.

После спора Зеленский в X поблагодарил США за поддержку. В интервью Fox News он описал ситуацию в Белом доме словами «это было не хорошо», но не дал прямого ответа на вопрос, нужно ли ему извиниться за спор.

В США многие политики поддержали позицию Трампа. Например, сенатор Линдси Грэм, помогавший Украине в течение последних лет, назвал случившееся «полной катастрофой» и призвал Зеленского либо измениться, либо уйти в отставку. Украинский президент ответил, что вопрос его отставки решать народу Украины.