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Военная операция на Украине ,  
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Песков ответил на слова главы Пентагона о конфликте России и НАТО

Песков счел безответственными слова главы Пентагона о конфликте России и НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Пентагона говорил, что если Россия победит на Украине, то дальше начнется конфликт Москвы и НАТО. Путин ранее называл такие предупреждения «чушью», Песков сказал, что это нагнетает напряженность, хотя нагнетать уже некуда
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Заявление американского министра обороны Ллойда Остина о том, что в случае поражения Украины может начаться конфликт между НАТО и Россией, — безответственно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это еще одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни. Мы слышим крайне безответственные заявления, которые идут из ряда европейских столиц, теперь еще и из-за океана. Эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности, хотя ее дальше-то уже нагнетать вроде бы некуда. А главное, что они де-факто демонстрируют мировоззрение НАТО. НАТО считает Украину своей территорией. Это лишний раз подчеркивает абсолютную правильность того, что делает Российская Федерация. И правильность и оправданность специальной военной операции», — сказал он.

Остин заявлял, что если Россия одержит победу, то Владимир «Путин не остановится». В странах Балтии обеспокоены, что они могут быть «следующими». «Откровенно говоря, я считаю, если Украина падет, НАТО будет воевать с Россией», — сказал глава Пентагона.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Остина, задалась вопросом, можно ли расценивать их как прямую угрозу России или попытку «придумать отговорку» для президента Украины Владимира Зеленского. «И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — написала она в телеграм-канале.

Кремль оценил риск конфликта с НАТО при отправке войск альянса на Украину
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Фото:Reuters

Несколько дней назад президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с лидерами западных стран по вопросу поддержки Украины сообщил, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск» в страну, однако «в будущем ничего исключать нельзя». Однако на данный момент исключили такую возможность и в НАТО, и в США, и в других странах Запада.

Песков отмечал, что если военные стран НАТО появятся на территории Украины, то конфликт Москвы с альянсом неизбежен. Президент Владимир Путин говорил, что заявления об угрозе нападения России на блок в случае победы на Украине — «чушь полная».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Дмитрий Песков Ллойд Остин Пентагон НАТО
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