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Военная операция на Украине ,  
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Министры финансов G20 не согласовали итоговое заявление из-за Украины

Министры финансов G20 не согласовали заявление из-за споров по Украине и Израилю
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Военная операция на Украине
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Главы минфинов и ЦБ стран «двадцатки» не смогли согласовать итоговое заявление из-за разногласий по поводу конфликтов на Украине и в секторе Газа. Вместо этого председательствующая Бразилия опубликовала собственное заявление
Фото: Sebastiao Moreir / EPA / ТАСС
Фото: Sebastiao Moreir / EPA / ТАСС

Министры финансов и главы центробанков G20 на встрече в Сан-Паулу не смогли согласовать совместное итоговое заявление из-за разногласий по поводу конфликтов на Украине и в секторе Газа, сообщают Reuters и DPA со ссылкой на источники.

По данным Reuters, Бразилия хотела исключить спорные вопросы по Украине и Израилю и сконцентрироваться на вопросах чисто экономической политики. Однако западные страны, такие как Германия и США, были против этого. Они хотели принять совместное заявление, в котором бы подчеркивалось, что «нападение России на Украину продолжает ложиться тяжелым бременем на мировую экономику».

Дебаты по поводу итогового коммюнике продолжались до поздней ночи и до последних часов встречи, отмечает Reuters. Источники агентства также рассказали, что Россия настаивала, что бы конфликт на Украине назывался конфликтом «внутри Украины», тогда как западные страны настаивали на формулировке «на Украине». По итогу документ так и не был принят.

Вместо этого председательствующая в G20 Бразилия опубликовала собственное заявление. В сноске к основному тексту резюме говорится, что министры обменялись мнениями о текущих конфликтах и гуманитарных кризисах, особо выделив Украину и сектор Газа. Бразильское председательство в G20 отметило, что финансовый трек не является наиболее подходящим форумом для решения геополитических вопросов, и предложило продолжать обсуждение этих вопросов на соответствующих форумах.

Следующая встреча финансовой «двадцатки» состоится в апреле в Вашингтоне.

G20 — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности G20 представляет 85% мирового ВВП, 75% мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира. Помимо США, Германии и России туда также входят Китай, Аргентина, Бразилия, Индия, Британия, Франция, Япония и др.

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Фото:Wang Tiancong / XinHua / Global Look Press

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Обычно после встреч «Большой двадцатки» общие оценки и цели стран объединения фиксируются в итоговом коммюнике. Однако после начала конфликта на Украине переговоры неоднократно заходили в тупик.

Москва выступает против попыток «принуждения к миру» на условиях Украины, которые страны Запада предпринимают на саммитах G20. Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее отмечал, что давно потерял веру в способность G20 решать проблемы глобальной политики. «Не думаю, что в «двадцатке» мы найдем развязки накопившихся вызовов и угроз глобальной безопасности», — говорил он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
G20 Военная операция на Украине Израиль Россия официальное заявление
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