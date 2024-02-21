 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД назвал включение в повестку G20 темы Украины деструктивным

МИД России: включение в повестку G20 украинской темы — деструктивно

Включение в повестку G20 с подачи Запада непрофильных проблем, в том числе украинского сюжета, — деструктивно, заявили в российском МИДе.

На предстоящем Совете министров иностранных дел (СМИД) «Группы двадцати» в Рио-де-Жанейро «российская сторона намерена особо отметить неприемлемость бесконтрольного направления международных средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование конфликта вокруг Украины», говорится в сообщении пресс-службы МИДа.

Также российская делегация хочет привлечь внимание к «неприемлемости политизации» «Группы двадцати», которая концентрируется «строго на социально-экономических вызовах». В ведомстве добавили, что G20 не должна рассматриваться в качестве альтернативы Совбеза ООН.

Россия надеется, что саммит G20 в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября пройдет на «инклюзивной основе», и указывает на недопустимость превращения процесса «в заложника нелегитимных попыток экстерриториального давления и принуждения».

Бразилия пообещала пригласить Путина на G20, «приедет он или нет»
Политика
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

В декабре 2023 года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал, что пригласит Владимира Путина на саммит G20 осенью, даже если он не приедет. «Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть судебный процесс, он должен оценить последствия. <...> И если он примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти», — сказал Лула да Силва.

Кроме российского президента, лидер Бразилии пригласил китайского лидера Си Цзиньпина.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального

Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео

Украина оценила потери экономики за два года боевых действий

Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом

Что известно о новом законопроекте против иноагентов

Землетрясение в Дагестане. Что известно

Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит

Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина
Теги
МИД саммит G20 Украина G20
Материалы по теме
Песков заявил, что Россия не рассматривала вопрос об участии в G20
Политика
Бразилия пообещала пригласить Путина на G20, «приедет он или нет»
Политика
Глава Минфина США отвергла упреки в смягчении позиции G20 по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 20 фев, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 20 фев, 17:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:40
Крымский депутат призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года Политика, 07:35
Telegram начал предлагать премиум-подписку за рассылку СМС Технологии и медиа, 07:25
Власти внедрят в законодательство понятие «лесоклиматические проекты» Экономика, 07:00
МИД назвал включение в повестку G20 темы Украины деструктивным Политика, 06:56
Республиканцы начали готовиться к шатдауну в США Политика, 06:26
МИД предупредил об ответных мерах при конфискации активов Киевом Политика, 06:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона и Гитлера Политика, 06:02
Белый дом счел кредиты не лучшим способом помочь Украине Политика, 05:41
Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России Бизнес, 05:13
Право погребения на воинских кладбищах распространят на бойцов Росгвардии Политика, 05:01
«Коммерсантъ» узнал причину дел против руководства общества глухих Общество, 04:30
После нападения в Германии скончался второй украинский баскетболист Спорт, 04:19
МВД проверит данные об угрожавшем насилием учителе в Каменск-Уральском Общество, 04:10