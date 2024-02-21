МИД назвал включение в повестку G20 темы Украины деструктивным

Включение в повестку G20 с подачи Запада непрофильных проблем, в том числе украинского сюжета, — деструктивно, заявили в российском МИДе.

На предстоящем Совете министров иностранных дел (СМИД) «Группы двадцати» в Рио-де-Жанейро «российская сторона намерена особо отметить неприемлемость бесконтрольного направления международных средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование конфликта вокруг Украины», говорится в сообщении пресс-службы МИДа.

Также российская делегация хочет привлечь внимание к «неприемлемости политизации» «Группы двадцати», которая концентрируется «строго на социально-экономических вызовах». В ведомстве добавили, что G20 не должна рассматриваться в качестве альтернативы Совбеза ООН.

Россия надеется, что саммит G20 в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября пройдет на «инклюзивной основе», и указывает на недопустимость превращения процесса «в заложника нелегитимных попыток экстерриториального давления и принуждения».

В декабре 2023 года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал, что пригласит Владимира Путина на саммит G20 осенью, даже если он не приедет. «Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть судебный процесс, он должен оценить последствия. <...> И если он примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти», — сказал Лула да Силва.

Кроме российского президента, лидер Бразилии пригласил китайского лидера Си Цзиньпина.