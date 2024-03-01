Пентагон заключил контракт с Boeing на $3,4 млрд на поставку 17 самолетов P-8A

Пентагон заключил контракт с Boeing на $3,4 млрд на поставку 17 самолетов

Министерство обороны США заключило контракт с американской корпорацией Boeing на сумму более $3,4 млрд на закупку и поставку 17 многоцелевых морских самолетов P-8A «Посейдон» для Канады и Германии, следует из опубликованного отчета на сайте Пентагона.

«Корпорация Boeing получила контракт по фиксированной цене в $3 407 940 833 для закупки и поставки 17 многоцелевых морских воздушных судов P-8A», — говорится в документе.

Как следует из описания контракта, 14 самолетов Boeing P-8A предназначены для правительства Канады, и 3 — для Германии. Полное выполнение заказа ожидается в марте 2028 года. Большая часть производственных мощностей (98%) будет задействована в Сиэтле, штат Вашингтон.

Boeing P-8 «Посейдон» — патрульный противолодочный самолет, разработанный по программе многоцелевого морского самолета. В его основе — конструкция лайнера Boeing 737—800, от прародителя его отличает крыло, лишенное винглетов, но имеющее законцовки с увеличенной стреловидностью. Он оснащается противолодочными ракетами UGM-84 «Гарпун» и многоцелевым поисковым радаром Raytheon APY-10. Версия P-8А была разработана для ВМС США на базе Boeing 737-800ERX. Экипаж самолета состоит из 9 человек, из которых двое — пилоты, а остальные — операторы систем.

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