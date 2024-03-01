 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пентагон заключил контракт с Boeing на $3,4 млрд на поставку 17 самолетов

Пентагон заключил контракт с Boeing на $3,4 млрд на поставку 17 самолетов P-8A

Министерство обороны США заключило контракт с американской корпорацией Boeing на сумму более $3,4 млрд на закупку и поставку 17 многоцелевых морских самолетов P-8A «Посейдон» для Канады и Германии, следует из опубликованного отчета на сайте Пентагона.

«Корпорация Boeing получила контракт по фиксированной цене в $3 407 940 833 для закупки и поставки 17 многоцелевых морских воздушных судов P-8A», — говорится в документе.

Как следует из описания контракта, 14 самолетов Boeing P-8A предназначены для правительства Канады, и 3 — для Германии. Полное выполнение заказа ожидается в марте 2028 года. Большая часть производственных мощностей (98%) будет задействована в Сиэтле, штат Вашингтон.

Boeing P-8 «Посейдон» — патрульный противолодочный самолет, разработанный по программе многоцелевого морского самолета. В его основе — конструкция лайнера Boeing 737—800, от прародителя его отличает крыло, лишенное винглетов, но имеющее законцовки с увеличенной стреловидностью. Он оснащается противолодочными ракетами UGM-84 «Гарпун» и многоцелевым поисковым радаром Raytheon APY-10.

Версия P-8А была разработана для ВМС США на базе Boeing 737-800ERX. Экипаж самолета состоит из 9 человек, из которых двое — пилоты, а остальные — операторы систем.

Производитель предупредил о новых проблемах с лайнерами Boeing 737
Бизнес
Фото:Stephen Brashear / Getty Images

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Boeing США
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 29 фев, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 29 фев, 17:21
Пентагон заключил контракт с Boeing на $3,4 млрд на поставку 17 самолетов Политика, 01:58
Умер режиссер «Цезарь должен умереть» Паоло Тавиани Общество, 01:46
Байден и Трамп посетили южную границу США на фоне миграционного кризиса Политика, 01:34
Литва ограничила высадку и посадку пассажиров калининградских поездов Политика, 01:30
Глава Пентагона пройдет плановый осмотр в военном госпитале Общество, 01:19
Арестованный в США россиянин признался в контрабанде микроэлектроники Общество, 01:05
Туск пояснил, в каком случае Польша закроет границу для товаров с Украины Политика, 01:03
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Боевую группу НАТО в Румынии преобразуют в бригаду в 2025 году Политика, 00:53
В России появились Ленинградский и Московский военные округа Политика, 00:50
Создатель ChatGPT займется разработкой ИИ для роботов-гуманоидов Технологии и медиа, 00:38
Вступил в силу запрет США на импорт российских алмазов от 1 карата Экономика, 00:36
Кого из звезд футбола ловили на допинге Спорт, 00:30
Власти Воронежа сообщили об отсутствии угрозы из-за беспилотников Политика, 00:24
В России ужесточили правила выдачи ипотеки на первичное и вторичное жилье Финансы, 00:21