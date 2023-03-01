Лукашенко и Си Цзиньпин: мы готовы «направить усилия» для установления мира на Украине

Белоруссия поддержала план Китая по достижению мира на Украине

Китай представил свой мирный план по Украине в годовщину начала спецоперации. В Европе и на Украине усомнились в его реализации

Церемония официальной встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпиня (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Белоруссия и Китай заинтересованы в скорейшем установлении мира на Украине и готовы «направить усилия» для восстановления регионального порядка. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Александра Лукашенко и Си Цзиньпиня по итогам их встречи в Пекине, передает БелТА.

«Белорусская сторона поддерживает предложенные Китаем всему человечеству общие ценности мира, развития, равноправия, справедливости, демократии и свободы. Стороны будут совместно поддерживать международную систему, ядром которой является Организация объединенных наций, и придерживаться базовых норм международных отношений», — подчеркивается в заявлении.

В то же время стороны выступили против любых «проявлений гегемонизма и политики грубой силы, включая нелегитимные односторонние санкции и принудительные меры», и указали на готовность содействовать в предотвращении украинского конфликта.

Лукашенко 1 марта встретился в Пекине с высшим руководством КНР, в том числе провел закрытую встречу с Си Цзиньпином. Два лидера договорились, в частности, активнее использовать в двусторонних отношениях национальные валюты, поставлять друг другу высококачественную сельхозпродукцию, развивать китайско-белорусский индустриальный парк и вместе вести научные исследования, укреплять сотрудничество в сфере обороны и взаимодействовать в рамках ШОС (Минск подал заявку на членство в организации в 2022 году, Пекин его ускоренное вступление поддержал).

Помимо этого, как пишет китайская Global Times, Лукашенко поддержал мирную инициативу Китая по Украине, поскольку его страны «сильно пострадала от продолжающегося конфликта». В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что основная позиция Китая заключается в содействии мирным переговорам, отказе от менталитета холодной войны и построении сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности.

КНР в годовщину начала военных действий России на Украине изложила свой мирный план из 12 пунктов, среди которых: уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;

отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;

прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу;

возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта, Китай готов играть «в этом отношении конструктивную роль»;

разрешение гуманитарного кризиса, создание гуманитарных коридоров для мирных жителей, увеличение гуманитарной помощи, поддержка ООН как координатора деятельности в данной области;

защита гражданских лиц и военнопленных, в том числе создание «благоприятных условий» для обменов;

обеспечение безопасности атомных электростанций;

противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия;

содействие экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы;

прекращение односторонних санкций, которые не решают текущие проблемы, а создают новые;

поддержка стабильности производственных цепочек и цепочек поставок, отказ от использования мировой экономики в политических целях;

содействие постконфликтному восстановлению, «Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании».

После публикации плана генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к Пекину «нет большого доверия», а украинский президент Владимир Зеленский не увидел в предложениях Пекина «мирного плана».

В российском МИДе инициативу КНР приветствовали, отметив «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта».