Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольцев оружием

Приказ министра обороны устанавливает порядок снабжения добровольцев и обеспечения их медицинской помощью

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Министр обороны Сергей Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и материально-техническими средствами. Документ опубликован на портале правовой информации.

Проект приказа был опубликован в конце января. В документе указано, что обеспечение добровольцев ведется в порядке, установленном для Вооруженных сил России. В случае причинения материального ущерба государству во время исполнения своих обязанностей добровольцы будут привлечены к материальной ответственности, следует из документа. Передача оружия и снаряжения добровольческим формированиям осуществляется на основании указаний Генерального штаба.

Если подразделение испытывает нехватку довольствия, не предусмотренного «расчетами обеспечения» либо выделенного в недостаточном объеме, то оно должно направлять заявки в вышестоящие инстанции.

Выделенное добровольцам стрелковое оружие будет передаваться им под личную подпись с указанием фамилии, имени и отчества, а также номером удостоверения гражданина. Временно не востребованные материальные ценности нужно сдавать на склады воинской части, к которой добровольческое подразделение прикреплено для обеспечения («части-формирователя»).

При расформировании добровольческого подразделения дальнейшая судьба его материальной базы определяется указаниями Генерального штаба.

В документе также прописан порядок оказания медицинской помощи добровольцам. Экстренная, неотложная и плановая медицинская помощь добровольцам будет оказываться в военно-медицинских организациях при предъявлении паспорта и удостоверения служащего добровольческого формирования.