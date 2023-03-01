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Воронежцев попросили не писать о нештатных ситуациях в Сети

Жителей Воронежской области попросили не писать о нештатных ситуациях в Сети
Чиновники попросили жителей «не вредить нашим войскам и не помогать противнику» и в случае «нештатной ситуации» дождаться официальной информации властей
Фото: Михаил Мордасов / ТАСС
Фото: Михаил Мордасов / ТАСС

Правительство Воронежской области попросило жителей в случае «нештатной ситуации» не писать о произошедшем в интернете. Памятка для населения и медиаресурсов опубликована в телеграм-канале властей. О каких именно ситуациях идет речь, в ней не уточняется.

Чиновники заверили, что обстановка в регионе остается полностью под контролем, однако указали, что участились случаи распространения фейков в Сети.

«Для сохранения общественного спокойствия и для помощи нашим войскам убедительно просим вас соблюдать простые правила публикации информации в Сети», — говорится в сообщении.

В первую очередь в правительстве попросили «не вредить нашим войскам и не помогать противнику». Поэтому в случае «нештатной ситуации» следует дождаться официальной информации властей. Жители также не должны публиковать информацию об объектах инфраструктуры, таких как подстанции, водонапорные станции, ЛЭП, о предприятиях или военных объектах, что «может послужить ориентиром для врага», а также сообщать координаты.

Кроме того, население просят не сообщать ни о чем, что может «показаться работой ПВО с привязкой к местности». За исключением сообщений от официальных источников, «не выкладывайте фото/видеоматериалы с военными, их техникой, их транспортом, военной инфраструктурой (окопы, укрепления, транспортные колонны и др.)», говорится в памятке.

Помимо того, не стоит указывать населенный пункт, если в нем увидели российские войска.

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Власти отметили, что с пониманием относятся к «возможным тревожным настроениям отдельных воронежцев», но напомнили об ответственности за распространение фейков. «Спокойным, взвешенным отношением к собственному поведению в интернете вы помогаете нашим военным и не даете никакой информации врагу», — заключили чиновники.

В конце февраля в некоторых городах и регионах России, в том числе в Воронеже, по телевидению и радио прозвучало ложное объявление воздушной тревоги. МЧС России объяснило произошедшее взломом серверов телеканалов и радиостанций. В пресс-службе субхолдинга «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» уточнили, что была взломана инфраструктура спутникового оператора. Из-за инцидента власти Воронежской области отложили проверку готовности системы оповещения населения, запланированную на 1 марта.

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Елена Чернышова
Воронежская область Военная операция на Украине внештатная ситуация
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