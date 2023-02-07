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В России завели первое дело о неисполнении обязанностей иноагента

Павел Чиков сообщил о первом в России деле о неисполнении обязанностей иноагента
Фигурантом дела стал тверской активист Артем Важенков, который попал в реестр иноагентов осенью 2021 года. Его дважды штрафовали за немаркировку постов. Сейчас активист не в России
Артем Важенков
Артем Важенков (Фото: из личного архива)

Управление СК по Тверской области завело первое в России дело по ч. 2 ст. 330.1 УК (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после привлечения к административной ответственности за неисполнение обязанностей иноагента), сообщил в своем телеграм-канале юрист Павел Чиков. По этой статье грозит до двух лет лишения свободы.

Фигурантом стал тверской активист, ведущий канала Avtozak LIVE Артем Важенков, которого Минюст внес в реестр иноагентов в сентябре 2021 года. С постановлением ознакомился адвокат активиста Дмитрий Качурин. Важенков сотрудничал с «Голосом» (также признан Минюстом иноагентом), вместе с ним в список попали еще 19 связанных с движением человек.

РБК обратился за комментарием в управление Следственного комитета по Тверской области и к Дмитрию Качурину.

В марте 2022 года Важенкова оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки в публикации в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), а в августе — на 50 тыс. руб. за немаркировку постов в Telegram. Сейчас Важенков не в России. Он заявил, что возбуждение уголовного дела не стало для него неожиданным. По мнению активиста, это связано в том числе с тем, что он занимается освещением «такого позорного явления, как иноагенты в России».

Весной активист подал жалобу на включение его в реестр СМИ-иностранных агентов в ЕСПЧ, суд зарегистрировал ее в августе (с середины сентября Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), таким образом, она также вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ).

Президент Владимир Путин утвердил изменения в ст. 330.1, уточняющие нормы об уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах, в конце декабря. Чиков отмечает, что единственное уголовное дело по старой редакции этой статьи было заведено в 2016 году против руководителя правозащитной организации «Союз «Женщины Дона» Валентины Череватенко (организацию внесли в реестр в 2015 году), но позже его прекратили, не найдя состава преступления.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
иностранный агент уголовное дело активист
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