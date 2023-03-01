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Власти Киевской области сообщили о неизвестном объекте в небе

Администрация Киевской области: в небе появился неизвестный объект, жителям нужно укрыться
В небе над Киевской областью появился неопознанный воздушный объект, сообщила военная администрация региона. Также в области действует предупреждение о воздушной тревоге
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Киевской области в небе был замечен неизвестный объект, говорится в телеграм-канале Киевской областной военной администрации.

«В небе обнаружили воздушный объект. В этой связи возможна работа сил и средств ПВО», — говорится в сообщениях.

Жителей региона попросили проследовать в укрытия.

В области объявили воздушную тревогу, следует из данных ресурсов, отслеживающих такие оповещения. Ранее утром 1 марта сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Украине территориях ДНР и Запорожской области. Первое сообщение поступило в 8:37 мск.

В ночь с 28 февраля на 1 марта тревогу объявляли в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

О работе ПВО по «неопознанным летающим объектам» в середине февраля сообщали местные СМИ, в том числе «Страна». Позднее спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона пояснил, что неопознанные летающие объекты — это воздушные шары с отражателями, которые не представляют никакой угрозы, но рассчитаны на то, чтобы «сбить с толку или разоружить украинскую ПВО».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Киевская область ПВО Воздушная тревога
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