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Times of India узнала о планах Индии разрешить разногласия G7 и России

Times of India: власти Индии на встрече G20 постараются разрешить разногласия G7 и России
Участники встречи глав МИДов G20 вряд ли примут совместное заявление, как и министры финансов «Двадцатки», но Индия постарается устранить разногласия между Москвой, Пекином и странами G7
Фото: Altaf Hussain / Reuters
Фото: Altaf Hussain / Reuters

На встрече глав МИДов стран G20, которая пройдет в Нью-Дели 1-2 марта, власти Индии рассчитывают, что им удастся разрешить разногласия между членами G7 и Россией и Китаем, сообщает Times of India. Это позволит «Группе двадцати» сосредоточиться на «достижении макроэкономической стабильности и инклюзивного роста».

Издание отмечает, что по итогам встречи вряд ли ожидается совместное заявление, но индийское правительство надеется, что участникам получится достичь консенсуса по части вопросов, как и на ноябрьском саммите G20.

Одной из центральных тем саммита G20 в Индонезии был конфликт России и Украины. В итоговом заявлении большинство стран — членов G20 «решительно осудили» действия России на Украине, но в документе отмечалось, что «есть и другие мнения», на чем настояла российская сторона.

Индия с 1 декабря приняла председательство в G20. Премьер Нарендра Моди пообещал, что Нью-Дели будет работать для «продвижения общечеловеческого чувства единства». В сентябре 2022 года. В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал, что «нынешняя эпоха — это не эпоха войны». Несколько месяцев спустя он поддержал эту мысль, заявив: «Сегодня нам нет необходимости бороться за выживание; наша эра не должна быть эпохой войн!»

На встрече глав МИДов встретятся российский министр Сергей Лавров, представитель китайского дипломатического ведомства Цинь Ган, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли и другие. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси не поедет в Индию, вместо него страну будет представлять его заместитель Кэндзи Ямада.

Ранее в феврале в индийском Бангалоре прошла встреча министров финансов стран G20, она завершилась без итоговой декларации. Участники не смогли согласовать несколько пунктов, касающихся боевых действий на Украине, их не одобрили Россия и Китай.

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Индия G20 G7 саммит
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