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Власти Полтавской области сообщили о взрывах и работе ПВО

Власти Полтавской области сообщили о взрывах, работе ПВО и сбитых беспилотниках

В Полтавской области были слышны взрывы, глава областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил в своем телеграм-канале о работе противовоздушной обороны.

Лунин призвал жителей не игнорировать воздушную тревогу и оставаться в укрытиях. Позднее он написал, что, по предварительным данным, в регионе сбили пять беспилотников.

Воздушная тревога объявлена и в Киевской области. В региональной администрации сообщили, что зафиксировали «вражеский воздушный объект».

Сигналы тревоги также звучат в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях, а также в Никопольском районе Днепропетровской области, передает УНИАН.

Тревогу в украинских городах объявляют регулярно с октября 2022 года, с тех пор как российское Минобороны сообщает об ударах по объектам украинской энергетической инфраструктуры и военного управления. Президент Владимир Путин назвал их ответом на подрыв Крымского моста и подрыва линий электропередачи на Курской АЭС. По данным властей Украины, пострадали 40% энергетических объектов, из-за этого в регионах страны начали вводить экстренные отключения электричества. В начале января МИД Украины оценил ущерб инфраструктуре страны в $127 млрд.

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Полтавская область Киевская область Воздушная тревога ПВО
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