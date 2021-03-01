Мишустин уволил курировавшего газомоторное топливо замминистра энергетики

Мишустин уволил замглавы Минэнерго Антона Инюцына, отвечавшего за сферу газомоторного топлива. Эту должность чиновник занимал с июля 2012 года

Антон Инюцын (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра энергетики Антона Инюцына. Распоряжение главы правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Инюцын был снял с поста по собственной просьбе, говорится в документе.

Инюцын — выпускник Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), кандидат юридических наук.

После окончания ВШЭ он работал в органах внутренних дел, в центральном аппарате МВД, затем возглавлял отдел в аппарате правительства и работал в администрации президента. Должность замминистра энергетики Инюцын занимал с июля 2012 года. В ведомстве чиновник курировал сферу газомоторного топлива.