Мишустин уволил курировавшего газомоторное топливо замминистра энергетики

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 74,04 (-0,39) Инвестиции, 13:39
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 89,45 (-0,93) Инвестиции, 13:39
В ВОЗ заявили о продолжении второй волны пандемии COVID-19 в мире Общество, 21:11 Новичок «Краснодара» выбыл до конца сезона после первой игры за клуб Спорт, 20:54 Во Франции во второй раз за десять лет приговорен экс-президент Политика, 20:52 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 20:46 Вторая страна ЕС одобрила использование российской вакцины «Спутник V» Политика, 20:43 Выступающий на чемпионате мира лыжник сборной России сломал руку Спорт, 20:31 Спецдокладчики ООН обвинили Россию в отравлении Навального Политика, 20:30 Путин поздравил Большунова с победой на чемпионате мира по лыжным гонкам Спорт, 20:25 Мишустин уволил курировавшего газомоторное топливо замминистра энергетики Политика, 20:25 ВОЗ впервые за 7 недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире Общество, 20:09 Как устроен Берлинский кинофестиваль образца 2021 года Стиль, 20:05 CAS приступил к рассмотрению иска Союза биатлонистов России к IBU Спорт, 19:59 РБК Pro: как магазины дьюти-фри выживают в мире без путешествий Pro, 19:59 CNN узнал о сроках санкций США против России из-за дела Навального Политика, 19:54
Политика ,  
0 

Мишустин уволил курировавшего газомоторное топливо замминистра энергетики

Мишустин уволил замглавы Минэнерго Антона Инюцына, отвечавшего за сферу газомоторного топлива. Эту должность чиновник занимал с июля 2012 года
Антон Инюцын
Антон Инюцын (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра энергетики Антона Инюцына. Распоряжение главы правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Инюцын был снял с поста по собственной просьбе, говорится в документе.

Инюцын — выпускник Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), кандидат юридических наук.

После окончания ВШЭ он работал в органах внутренних дел, в центральном аппарате МВД, затем возглавлял отдел в аппарате правительства и работал в администрации президента. Должность замминистра энергетики Инюцын занимал с июля 2012 года. В ведомстве чиновник курировал сферу газомоторного топлива.

Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ
Бизнес
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

В июле 2020 года в России заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо. В рамках нее владельцу машины нужно будет платить за переоборудование лишь 10%. Большую часть (60%) просубсидирует правительство, еще 30% затрат на переоборудование транспорта выделит «Газпром газомоторное топливо» — дочерняя компания «Газпрома», являющаяся основным поставщиком газа для транспорта в стране.

Автор
Виктория Полякова
Антон Инюцын Минэнерго
Материалы по теме
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу транспорта на газ
Экономика
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
Общество
Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter