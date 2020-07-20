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В России заработала программа господдержки перевода машины на газ

Газпром GAZP ₽184,65 +0,73% Купить
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вступило в силу.

В июне глава Минэнерго Александр Новак предложил правительству увеличить субсидию автовладельцам на перевод машины с бензина на газ: вместо 30% расходов им будут компенсировать 60%.

Еще 30% затрат на переоборудование транспорта выделит «Газпром газомоторное топливо» — дочерняя компания «Газпрома», являющаяся основным поставщиком газа для транспорта в стране. Таким образом, автовладельцам останется заплатить только 10% от рыночной стоимости перевода машины с бензина на газ.

Увеличение субсидирования было сделано в рамках антикризисных мер для физических лиц и малого бизнеса, которые, по планам Минэнерго, смогут сэкономить до 65% расходов на топливо.

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу транспорта на газ
Экономика
Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

По словам Новака, выросшие компенсации автовладельцам не вызовут удорожания программы. При существующих ценах на газомоторное топливо вливание из федеральной казны 0,7 млрд руб. в год позволяет сэкономить на топливе по 4–5 млрд руб., а также обеспечить работой автосервисы, снизить транспортные расходы.

Теги: газ, топливо, автомобили, «Газпром»
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Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ
Бизнес
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу транспорта на газ
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