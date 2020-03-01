В Германии заявили о необходимости усилить давление на Россию

По словам министра обороны страны, это откроет путь для политических переговоров и поможет положить конец войне в Сирии. Член бундестага также предложил рассмотреть возможность ввода новых санкций

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Фото: Hayoung Jeon / EPA / ТАСС)

Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Давление, по ее мнению, необходимо, чтобы «расчистить путь для политических переговоров для того, чтобы положить конец ужасной войне в Сирии». Крамп-Карренбауэр назвала гуманитарную ситуацию в ближневосточной стране тяжелой.

Также председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях против России. По его словам, у Путина «нет оснований реагировать на какие-либо призывы» европейцев и ему пока не пришлось нести ответственность за «совместные с Асадом завоевания в Сирии». Поэтому, считает Реттген, Запад должен склонить Россию к переговорам через угрозу санкций.

«Нам надо дать понять, что мы готовы к жесткой игре и в дипломатии, и в экономике», — сказал он.

В среду, 26 февраля, главы МИД 14 стран призвали Владимира Путина и Башара Асада прекратить наступление в Идлибе. «Мы должны привлечь ответственных к правовой ответственности», — написал в Twitter министр иностранных дел Германии Хайко Маас.