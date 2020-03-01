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Политика ,  
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В Германии заявили о необходимости усилить давление на Россию

По словам министра обороны страны, это откроет путь для политических переговоров и поможет положить конец войне в Сирии. Член бундестага также предложил рассмотреть возможность ввода новых санкций
Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Фото: Hayoung Jeon / EPA / ТАСС)

Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Давление, по ее мнению, необходимо, чтобы «расчистить путь для политических переговоров для того, чтобы положить конец ужасной войне в Сирии». Крамп-Карренбауэр назвала гуманитарную ситуацию в ближневосточной стране тяжелой.

Также председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях против России. По его словам, у Путина «нет оснований реагировать на какие-либо призывы» европейцев и ему пока не пришлось нести ответственность за «совместные с Асадом завоевания в Сирии». Поэтому, считает Реттген, Запад должен склонить Россию к переговорам через угрозу санкций.

«Нам надо дать понять, что мы готовы к жесткой игре и в дипломатии, и в экономике», — сказал он.

В среду, 26 февраля, главы МИД 14 стран призвали Владимира Путина и Башара Асада прекратить наступление в Идлибе. «Мы должны привлечь ответственных к правовой ответственности», — написал в Twitter министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

22 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об угрозе миграционного кризиса в Европе из-за эскалации конфликта в сирийской провинции Идлиб, где турецкие силы и поддерживаемая Анкарой оппозиция столкнулись с войсками Асада. По его словам, ситуация может привести к гуманитарной катастрофе.

Позже Сирия и Турция нанесли авиаудары по расположению военных друг друга. Турция сообщала, что в результате погибли 33 турецких военнослужащих.

Путин сообщил Макрону о мерах по борьбе с террористами в Сирии
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После этого Турция открыла свои границы для беженцев, которые намеревались попасть в страны Евросоюза. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС обещал помочь Турции в ситуации с беженцами, но ничего для этого не сделал. «И вот мы вчера открыли наши границы», — сообщил турецкий президент. По его словам, через турецко-сирийскую границу уже прошли 18 тыс. человек. Согласно договоренностям, достигнутым между Евросоюзом и Турцией в 2016 году, последняя принимает к себе всех беженцев, попавших в Европу, а ЕС оказывает Анкаре финансовую помощь.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Сирия, МИД Германии, санкции
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