Путин сообщил Макрону о мерах по борьбе с террористами в Сирии

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Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в сирийском Идлибе с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин рассказал Макрону о том, какие меры принимаются для борьбы с террористами на северо-западе Сирии. Стороны также обсудили вопрос гуманитарной ситуации в регионе.

Президент России добавил французскому коллеге, что в ближайшие дни в Москве планируется провести российско-турецкую встречу на высшем уровне, чтобы обсудить все актуальные вопросы сирийского урегулирования.

Ранее Путин обсудил ситуацию в Идлибе с президентом Ирана Хасаном Роухани. По словам иранского лидера, нельзя допустить, чтобы сложившаяся обстановка стала предлогом для вмешательства США.