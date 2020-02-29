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Путин сообщил Макрону о мерах по борьбе с террористами в Сирии

Фото: Mouneb Taim / ZUMA / Global Look Press

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в сирийском Идлибе с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин рассказал Макрону о том, какие меры принимаются для борьбы с террористами на северо-западе Сирии. Стороны также обсудили вопрос гуманитарной ситуации в регионе.

Президент России добавил французскому коллеге, что в ближайшие дни в Москве планируется провести российско-турецкую встречу на высшем уровне, чтобы обсудить все актуальные вопросы сирийского урегулирования.

Ранее Путин обсудил ситуацию в Идлибе с президентом Ирана Хасаном Роухани. По словам иранского лидера, нельзя допустить, чтобы сложившаяся обстановка стала предлогом для вмешательства США.

Конфликт Сирии и Турции в Идлибе. Главное
Политика

27 февраля Минобороны Турции сообщило, что сирийские правительственные войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли двое турецких солдат и еще двое пострадали. Впоследствии число жертв и раненых достигло 33 и 32 человек соответственно.

В ответ Турция нанесла удары с воздуха и земли по позициям сирийской армии. По данным турецкого Минобороны, были убиты 329 сирийских военных в Идлибе.

Теги: Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Сирия
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