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Лукашенко сообщил о разозлившем его разговоре с Медведевым про Абхазию
Президент Белоруссии объяснил отказ признать независимость Абхазии возможными потерями его страны от санкций Запада и неготовностью Медведева обсуждать их компенсацию
Александр Лукашенко (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что готов был по примеру Москвы признать независимость Абхазии, однако вынужден был отказаться от этой мысли, после того как стало ясно, что такой шаг приведет к введению санкций против его страны, а руководство России не гарантирует покрытия убытков.

«Я был готов подписать вечером указ о признании Абхазии. По крайней мере я так сказал россиянам. Давайте! Но что будет завтра? Хавьер Солана, генсек НАТО бывший, он приехал ко мне, диктатору, вечером, долгий был разговор, хороший, и говорит: «Если вы признаете Абхазию, то, первое, мы вас отключаем от банковской системы, вы попадаете в полную изоляцию, то, то то». Вот он мне выложил честно и откровенно», — рассказал Лукашенко 1 марта на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ «Большой разговор с президентом».

По словам белорусского президента, после этого разговора он провел встречу с занимавшим тогда пост президента России Дмитрием Медведевым. В ходе обсуждения вопроса о признании Абхазии Лукашенко, по его словам, сообщил президенту России об угрозах Соланы, однако Медведев к разговору оказался не готов.

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«Знаете, что он мне ответил? «Ну, Александр Григорьевич, вы же понимаете, я — президент, а тут вопросов экономики много, это не моя компетенция. Это Владимир Владимирович, премьер-министр, вот с ним надо решать». Я разозлился и говорю: «Слушайте, я президент и вы президент, вы мне задали вопрос — я отвечаю. Если вы не можете этот вопрос решить, отсылаете к премьер-министру, что он должен, тогда о чем мне с вами разговаривать? Зачем вы меня упрекаете, что я где-то кого-то не признал», — рассказал Лукашенко.

​Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992–1993 годов, однако Россия признала суверенитет республики только в 2008 году. После войны в Южной Осетии Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости как Южной Осетии, так и Абхазии, а уже в сентябре Россия официально установила с ними дипломатические отношения.

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В том же 2008 году независимость Абхазии и Южной Осетии признала Никарагуа, в 2009-м — Венесуэла и Науру, в 2018-м — Сирия. Белоруссия, вопреки участию вместе с Россией в Союзном государстве, от признания суверенитета обеих кавказских республик уклонилась. В июне 2009 года Лукашенко говорил, что в случае признания независимости ему был обещан российский кредит в $500 млн, но он отказался от такого предложения.

«Уже дошло до того, что приехали, сказали: будет Осетия и Абхазия — значит, будет 500 млн долл. Мы не хотим продавать никакие вопросы и никакие позиции. У нас в истории этого не было и не будет», — говорил тогда Лукашенко.

В 2010 году белорусский президент уже рассказывал об угрозах со стороны некого западного политика (имени его Лукашенко тогда не называл) на случай признания Абхазии и неготовности руководства России «подставить плечо».

«Я встретился с вашим президентом в Сочи. И мы обсуждали эту проблему. Сказал ему: «Вот последствия. Мы их просчитали». Вы готовы, господин президент, разделить, дорогой друг Дмитрий Анатольевич, с нами эти последствия? Вы готовы подставить свое плечо? Дословно: «Ну, Александр Григорьевич, давайте не будем торговаться. Это одна тема, а это — другая». Я говорю: «Спасибо. Тема закончена». Если для вас это одна тема, а это другая — продолжения разговор не имеет», — описывал тогда события Лукашенко.​

Автор: Евгений Калюков
Теги: Александр Лукашенко, Абхазия, Белоруссия
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