Лукашенко сообщил о разозлившем его разговоре с Медведевым про Абхазию

Президент Белоруссии объяснил отказ признать независимость Абхазии возможными потерями его страны от санкций Запада и неготовностью Медведева обсуждать их компенсацию

Александр Лукашенко (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что готов был по примеру Москвы признать независимость Абхазии, однако вынужден был отказаться от этой мысли, после того как стало ясно, что такой шаг приведет к введению санкций против его страны, а руководство России не гарантирует покрытия убытков.

«Я был готов подписать вечером указ о признании Абхазии. По крайней мере я так сказал россиянам. Давайте! Но что будет завтра? Хавьер Солана, генсек НАТО бывший, он приехал ко мне, диктатору, вечером, долгий был разговор, хороший, и говорит: «Если вы признаете Абхазию, то, первое, мы вас отключаем от банковской системы, вы попадаете в полную изоляцию, то, то то». Вот он мне выложил честно и откровенно», — рассказал Лукашенко 1 марта на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ «Большой разговор с президентом».

По словам белорусского президента, после этого разговора он провел встречу с занимавшим тогда пост президента России Дмитрием Медведевым. В ходе обсуждения вопроса о признании Абхазии Лукашенко, по его словам, сообщил президенту России об угрозах Соланы, однако Медведев к разговору оказался не готов.

«Знаете, что он мне ответил? «Ну, Александр Григорьевич, вы же понимаете, я — президент, а тут вопросов экономики много, это не моя компетенция. Это Владимир Владимирович, премьер-министр, вот с ним надо решать». Я разозлился и говорю: «Слушайте, я президент и вы президент, вы мне задали вопрос — я отвечаю. Если вы не можете этот вопрос решить, отсылаете к премьер-министру, что он должен, тогда о чем мне с вами разговаривать? Зачем вы меня упрекаете, что я где-то кого-то не признал», — рассказал Лукашенко.