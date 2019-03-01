Лукашенко посоветовал прекратить нападки на Киев на российском ТВ

По словам президента Белоруссии, киевские власти в преддверии выборов «молятся» на то, чтобы российское телевидение продолжало «оголтелые нападки» на Украину

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Российским телеканалам необходимо прекратить «оголтелую пропаганду и нападки» на украинские власти, так как они лишь помогают тем в преддверии назначенных на 31 марта 2019 года выборов. Об этом заявил в пятницу, 1 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ «Большой разговор с президентом».

Лукашенко отметил, что он говорил о происходящем с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я с президентом России разговаривал и высказывал свою точку зрения по пропагандистским этим заявлениям. «Первый», «Второй» тут канал по Украине, прочее — да прекратите вы! Это же не во вред уже Порошенко. Он молится, чтобы только до выборов шла такая оголтелая пропаганда и нападки на Украину. Возьмите включите утюг российский,​ и там везде на эту Украину. Это уже наоборот играет. Надо прекратить это, не нужно это делать», — сказал Лукашенко.