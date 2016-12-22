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Грудинин обвинил ЦИК и телеканалы в превращении дебатов в шоу
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Грудинин обвинил ЦИК и телеканалы в превращении дебатов в шоу
Выборы президента России, 01 мар, 07:35
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Грудинин обвинил ЦИК и телеканалы в превращении дебатов в шоу
Кандидат в президенты Павел Грудинин заявил, что предвыборные дебаты превратили в шоу, и отказался в них участвовать. «Эти дебаты не имеют права на жизнь», — подчеркнул политик, после чего покинул студию «Первого канала»
Павел Грудинин (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин во время предвыборных дебатов на «Первом канале» вечером 28 февраля заявил, что их превратили в шоу, добавив, что не собирается в них участвовать, и покинул студию телеканала.

Видео: Первый канал

«Это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут, необъяснимо никому», — сказал Грудинин во время дебатов. По его мнению, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и «центральные телеканалы» не заинтересованы в том, чтобы кандидаты в президенты дебатировали в формате «один на один». «Сделали из дебатов шоу и портите отношение к президентским выборам», — подчеркнул политик. «Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию», — заключил Грудинин.

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Накануне кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский во время предвыборных дебатов на телеканале «Россия 1», посвященных российской обороноспособности, нецензурно оскорбил своего конкурента Ксению Собчак.

Как сообщали РБК в Роскомнадзоре, в ведомство не поступало жалоб на нецензурные выражения Жириновского. Член ЦИК Евгений Колюшин в беседе с РБК заявил, что комиссия «никак не может действовать» в связи со скандалом на дебатах. Собчак заявила, что находится «под ярким впечатлением» после конфликта с Жириновским. По ее словам, лидер ЛДПР специально мешает другим кандидатам говорить о «действительно важных вещах». «Его специально держат на любых выборах президента как заградотряд», — заключила Собчак.

В штабе Жириновского назвали инцидент «отвратительной провокацией». В заявлении штаба, поступившем в РБК, отмечалось, что участники прошедших на «России 1» дебатов — Собчак, Сергей Бабурин, Григорий Явлинский, Борис Титов и Максим Сурайкин — «продолжают с успехом срывать предвыборную работу основных конкурентов действующего президента» (речь идет о Жириновском и Грудинине).

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Политика

По словам руководителя региональной сети штабов Собчак Тимура Валеева, Грудинин, Жириновский и Собчак после эфира на ОТР договорились нарушать установленный регламент предвыборных дебатов. В частности, они будут вступать в полемику друг с другом, заявлял он газете «Ведомости». «По закону ни один канал не может вырезать ни секунды, даже если это идет в записи, поэтому кандидаты могут, договорившись друг с другом, менять формат и даже задавать друг другу вопросы», — сказал Валеев. Представители остальных кандидатов эту информацию изданию не комментировали.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Павел Грудинин , КПРФ , ЦИК , предвыборные дебаты
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