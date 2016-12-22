Кандидаты в президенты рассказали о самой популярной жалобе в ЦИК

Кандидаты в президенты чаще всего жаловались в ЦИК на нарушения правил агитации, рассказали РБК в их штабах. Но некоторых все устраивает: у команд Владимира Путина, Сергея Бабурина и Бориса Титова нет никаких претензий к выборам

Элла Памфилова и Павел Грудинин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Наибольшее количество жалоб в Центризбирком от кандидатов в президенты связано с нарушениями правил предвыборной агитации, в первую очередь на федеральном телевидении, заключил РБК на основе предоставленной предвыборными штабами кандидатов информации.

Больше всего жалоб на других участников кампании подал штаб выдвинутого КПРФ директора Совхоза им. Ленина Павла Грудинина — около 39. Штабы лидера ЛДПР Владимира Жириновского и телеведущей Ксении Собчак подали в ЦИК по восемь обращений. Сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский направил в Центризбирком три. В штабе главы «Коммунистов России» Максима Сурайкина РБК сообщили, что в ЦИК было подано около десяти жалоб. Штабы президента Владимира Путина, бизнес-омбудсмена Бориса Титова и лидера «Российского общенародного союза» Сергея Бабурина ни разу не обратились с претензиями в ЦИК. Эти сведения РБК предоставили в штабах кандидатов.

Всего в ходе кампании к концу февраля ЦИК получила 48,7 тыс. обращений граждан, 80% которых касались работы приложения «Мобильный избиратель», рассказала председатель комиссии Элла Памфилова в среду, 28 февраля. Жалобами на возможные нарушения предвыборной агитации оказались всего 232 обращения — менее 1% от всего числа, отметила она.

Жалобы на СМИ

Чаще всего причиной для обращений в ЦИК становились ​нарушения, допущенные, по мнению кандидатов, средствами массовой информации во время агитационного периода. Этот период, согласному утвержденному ЦИК календарному плану, начался с подачи кандидатами заявлений о выдвижении и закончится 17 марта. Агитация в СМИ разрешена с 17 февраля по 17 марта, 26 февраля стартовал период теле- и радиодебатов.

Больше всего нарушений среди федеральных телеканалов, по данным штаба Грудинина, допустил телеканал «Россия». Другие участники гонки также критиковали работу телеканалов. Например​, штаб Собчак дважды обвинил «Первый канал» в нарушении правил агитации: 17 января — за сюжет «В России начался сбор подписей за выдвижение кандидатом на мартовских выборах президента Владимира Путина», 13 февраля — за показ фильма Оливера Стоуна «Путин». Жалобу на фильм о президенте поддержали в штабе Явлинского: его представители отправили аналогичное обращение в ЦИК 15 февраля. Кроме того, штаб Собчак жаловался на работу ВГТРК, «Пятого канала», НТВ и омского телеканала «Антенна-7». В десятках материалов на этих каналах движение «Голос» увидело признаки незаконной агитации за Путина.

РБК отправил запросы НТВ, ТВЦ, «Рен-ТВ», «Первому каналу», а также холдингу ВГТРК с просьбой прокомментировать претензии избирательных штабов. В пресс-службе «Рен-ТВ» РБК заявили, что телеканал освещает деятельность всех кандидатов только в той части, которая интересна зрителям, и действует в рамках законодательства РФ.

«Центральное ТВ — мощный электоральный ресурс, и проблема неравномерного освещения остается одной из главных на выборах», — сказал РБК директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его словам, агитация на телеканалах в пользу определенного кандидата является косвенным применением административного ресурса. «Что касается жалоб Грудинина на федеральное ТВ, то против него вышло больше всего сюжетов, так что его реакция неудивительна. Жалобы — часть его контркампании», — считает эксперт.

По словам двух источников РБК в ЦИК, ситуация с претензиями к телеканалам​ напоминает ситуацию на выборах в Госдуму в 2016 году. «Тогда претензий к телеканалам тоже было много», — отметил один из них и добавил, что на выборах прошлых лет ЦИК получала больше жалоб кандидатов друг на друга.

Другие претензии

Несколько жалоб предвыборных штабов касаются поддержки, которую Путину оказывает «Единая Россия». Например, штаб Собчак трижды обратился в ЦИК с жалобой на ролик, который появился в декабре прошлого года на YouTube-канале партии под названием «Дед Мороз-единоросс». Юристы ее штаба усмотрели в нем нарушение двух законов — «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах президента Российской Федерации». «Яблоко» 11 января обвинило в незаконной агитации екатеринбургский избирком, который разместил статью о сборе подписей за Путина, которую назвал «доброй акцией».

Еще одна группа жалоб касается распределения бесплатного эфирного времени. Эксперты «Яблока» 23 января заявили, что «Первый канал» и «Россия» в январе уделили Путину больше времени, чем всем остальным кандидатам вместе взятым. Партия потребовала привлечь телеканалы к административной ответственности и предоставить дополнительное время ее кандидату Явлинскому. Днем раньше с аналогичной жалобой в ЦИК обратились представители Собчак. Но в этой ситуации нарушения закона нет, сказал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов: СМИ освещают деятельность Путина как президента, а не как кандидата.

Претензии Жириновского вызвали радиодебаты, организованные 26 февраля на «Радио России». В них как участники были заявлены сам лидер КПРФ, Собчак, Грудинин и Титов. Но все, кроме Жириновского, прислали на дебаты доверенных лиц. Он остался недоволен этим и в тот же день направил главе ЦИК жалобу на нарушение закона «О выборах президента РФ», по которому доверенные лица могут заменять кандидата на дебатах только в случае его болезни или командировки. Позже, 27 февраля, лидер ЛДПР подал в ЦИК еще одну жалобу, в которой отметил, что всех троих его несостоявшихся оппонентов накануне показали ​в вечерних новостях на «России». «А значит, они не были больны и пропустили дебаты без уважительной причины», — отметили в штабе Жириновского.​

Штаб кандидата от «Коммунистов России» большую часть жалоб посвятил своему конкуренту за «красный» электорат Грудинину. В штабе Сурайкина РБК рассказали, что одна из них касалась тиражирования в регионах бюллетеня «Правда». Размещенные в нем материалы во многом повторяют агитационные материалы Грудинина, но он не был оплачен из избирательного фонда кандидата в президенты и не имел соответствующих выходных данных, что является нарушением, пояснил РБК член ЦИК от «Коммунистов России» с правом совещательного голоса Константин Топорков.

Как реагировали

Направить в ЦИК обращение о нарушениях в ходе предвыборной кампании может любой избиратель, напоминает сооснователь движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. Но ЦИК не рассматривает все поданные жалобы: большинство из них он пересылает в нижестоящие комиссии или органы власти, и «частенько бывает так, что тем, на кого жалуются».

На большую часть жалоб, поданных штабами, были получены ответы, рассказали РБК представители участников президентской кампании. Центризбирком отклонил около 30 жалоб Грудинина на федеральные телеканалы, поддержал жалобу штаба Сурайкина на распространение бюллетеня «Правда» и рекомендовал «Первому каналу» приостановить показ фильма о Путине до конца кампании. После этого телеканал решил​ не показывать последнюю серию.

«Голос» и другие наблюдательные проекты традиционно ведут статистику сообщений о нарушениях: на момент сдачи материала на сайте «Голоса» было зарегистрировано 586 жалоб на федеральные выборы. Всего властям было направлено 87 жалоб, и на 42 из них были получены официальные ответы. Чаще всего на местах жалуются на нарушения, связанные с административным ресурсом: использование возможностей власти для создания преимуществ, использование бюджетных ресурсов, давление начальства на избирателей, нарушение правил агитации в СМИ.