Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,38 56,55 EUR Нал. 70,65 69,62 USD Бирж. 56,86 +0,20 EUR Бирж. 70,07 +0,32 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9170,00 -231,10 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,70 -1,21% DJIA 25205,22 -0,52% Nasdaq 7605,94 +0,60% FTSE 7214,76 -0,13%
Кандидаты в президенты рассказали о самой популярной жалобе в ЦИК
Лента новостей
Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество
Кандидаты в президенты рассказали о самой популярной жалобе в ЦИК
Выборы президента России, 01 мар, 00:00
0
Кандидаты в президенты рассказали о самой популярной жалобе в ЦИК
Кандидаты в президенты чаще всего жаловались в ЦИК на нарушения правил агитации, рассказали РБК в их штабах. Но некоторых все устраивает: у команд Владимира Путина, Сергея Бабурина и Бориса Титова нет никаких претензий к выборам
Элла Памфилова и Павел Грудинин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Наибольшее количество жалоб в Центризбирком от кандидатов в президенты связано с нарушениями правил предвыборной агитации, в первую очередь на федеральном телевидении, заключил РБК на основе предоставленной предвыборными штабами кандидатов информации.

Больше всего жалоб на других участников кампании подал штаб выдвинутого КПРФ директора Совхоза им. Ленина Павла Грудинина — около 39. Штабы лидера ЛДПР Владимира Жириновского и телеведущей Ксении Собчак подали в ЦИК по восемь обращений. Сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский направил в Центризбирком три. В штабе главы «Коммунистов России» Максима Сурайкина РБК сообщили, что в ЦИК было подано около десяти жалоб. Штабы президента Владимира Путина, бизнес-омбудсмена Бориса Титова и лидера «Российского общенародного союза» Сергея Бабурина ни разу не обратились с претензиями в ЦИК. Эти сведения РБК предоставили в штабах кандидатов.

Всего в ходе кампании к концу февраля ЦИК получила 48,7 тыс. обращений граждан, 80% которых касались работы приложения «Мобильный избиратель», рассказала председатель комиссии Элла Памфилова в среду, 28 февраля. Жалобами на возможные нарушения предвыборной агитации оказались всего 232 обращения — менее 1% от всего числа, отметила она.

Жалобы на СМИ

Чаще всего причиной для обращений в ЦИК становились ​нарушения, допущенные, по мнению кандидатов, средствами массовой информации во время агитационного периода. Этот период, согласному утвержденному ЦИК календарному плану, начался с подачи кандидатами заявлений о выдвижении и закончится 17 марта. Агитация в СМИ разрешена с 17 февраля по 17 марта, 26 февраля стартовал период теле- и радиодебатов.

Больше всего нарушений среди федеральных телеканалов, по данным штаба Грудинина, допустил телеканал «Россия». Другие участники гонки также критиковали работу телеканалов. Например​, штаб Собчак дважды обвинил «Первый канал» в нарушении правил агитации: 17 января — за сюжет «В России начался сбор подписей за выдвижение кандидатом на мартовских выборах президента Владимира Путина», 13 февраля — за показ фильма Оливера Стоуна «Путин». Жалобу на фильм о президенте поддержали в штабе Явлинского: его представители отправили аналогичное обращение в ЦИК 15 февраля. Кроме того, штаб Собчак жаловался на работу ВГТРК, «Пятого канала», НТВ и омского телеканала «Антенна-7». В десятках материалов на этих каналах движение «Голос» увидело признаки незаконной агитации за Путина.

РБК отправил запросы НТВ, ТВЦ, «Рен-ТВ», «Первому каналу», а также холдингу ВГТРК с просьбой прокомментировать претензии избирательных штабов. В пресс-службе «Рен-ТВ» РБК заявили, что телеканал освещает деятельность всех кандидатов только в той части, которая интересна зрителям, и действует в рамках законодательства РФ.

«Центральное ТВ — мощный электоральный ресурс, и проблема неравномерного освещения остается одной из главных на выборах», — сказал РБК директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его словам, агитация на телеканалах в пользу определенного кандидата является косвенным применением административного ресурса. «Что касается жалоб Грудинина на федеральное ТВ, то против него вышло больше всего сюжетов, так что его реакция неудивительна. Жалобы — часть его контркампании», — считает эксперт.

По словам двух источников РБК в ЦИК, ситуация с претензиями к телеканалам​ напоминает ситуацию на выборах в Госдуму в 2016 году. «Тогда претензий к телеканалам тоже было много», — отметил один из них и добавил, что на выборах прошлых лет ЦИК получала больше жалоб кандидатов друг на друга.

Другие претензии

Несколько жалоб предвыборных штабов касаются поддержки, которую Путину оказывает «Единая Россия». Например, штаб Собчак трижды обратился в ЦИК с жалобой на ролик, который появился в декабре прошлого года на YouTube-канале партии под названием «Дед Мороз-единоросс». Юристы ее штаба усмотрели в нем нарушение двух законов — «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах президента Российской Федерации». «Яблоко» 11 января обвинило в незаконной агитации екатеринбургский избирком, который разместил статью о сборе подписей за Путина, которую назвал «доброй акцией».

Еще одна группа жалоб касается распределения бесплатного эфирного времени. Эксперты «Яблока» 23 января заявили, что «Первый канал» и «Россия» в январе уделили Путину больше времени, чем всем остальным кандидатам вместе взятым. Партия потребовала привлечь телеканалы к административной ответственности и предоставить дополнительное время ее кандидату Явлинскому. Днем раньше с аналогичной жалобой в ЦИК обратились представители Собчак. Но в этой ситуации нарушения закона нет, сказал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов: СМИ освещают деятельность Путина как президента, а не как кандидата.

Претензии Жириновского вызвали радиодебаты, организованные 26 февраля на «Радио России». В них как участники были заявлены сам лидер КПРФ, Собчак, Грудинин и Титов. Но все, кроме Жириновского, прислали на дебаты доверенных лиц. Он остался недоволен этим и в тот же день направил главе ЦИК жалобу на нарушение закона «О выборах президента РФ», по которому доверенные лица могут заменять кандидата на дебатах только в случае его болезни или командировки. Позже, 27 февраля, лидер ЛДПР подал в ЦИК еще одну жалобу, в которой отметил, что всех троих его несостоявшихся оппонентов накануне показали ​в вечерних новостях на «России». «А значит, они не были больны и пропустили дебаты без уважительной причины», — отметили в штабе Жириновского.​

Штаб кандидата от «Коммунистов России» большую часть жалоб посвятил своему конкуренту за «красный» электорат Грудинину. В штабе Сурайкина РБК рассказали, что одна из них касалась тиражирования в регионах бюллетеня «Правда». Размещенные в нем материалы во многом повторяют агитационные материалы Грудинина, но он не был оплачен из избирательного фонда кандидата в президенты и не имел соответствующих выходных данных, что является нарушением, пояснил РБК член ЦИК от «Коммунистов России» с правом совещательного голоса Константин Топорков.

Как реагировали

Направить в ЦИК обращение о нарушениях в ходе предвыборной кампании может любой избиратель, напоминает сооснователь движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. Но ЦИК не рассматривает все поданные жалобы: большинство из них он пересылает в нижестоящие комиссии или органы власти, и «частенько бывает так, что тем, на кого жалуются».

На большую часть жалоб, поданных штабами, были получены ответы, рассказали РБК представители участников президентской кампании. Центризбирком отклонил около 30 жалоб Грудинина на федеральные телеканалы, поддержал жалобу штаба Сурайкина на распространение бюллетеня «Правда» и рекомендовал «Первому каналу» приостановить показ фильма о Путине до конца кампании. После этого телеканал решил​ не показывать последнюю серию.

«Голос» и другие наблюдательные проекты традиционно ведут статистику сообщений о нарушениях: на момент сдачи материала на сайте «Голоса» было зарегистрировано 586 жалоб на федеральные выборы. Всего властям было направлено 87 жалоб, и на 42 из них были получены официальные ответы. Чаще всего на местах жалуются на нарушения, связанные с административным ресурсом: использование возможностей власти для создания преимуществ, использование бюджетных ресурсов, давление начальства на избирателей, нарушение правил агитации в СМИ.

Автор: Евгения Кузнецова.
При участии: Мария Истомина, Владимир Дергачев, Мария Макутина.
Теги: выборы президента 2018 года , незаконная агитация , жалобы
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Памфилова предупредила об опасности селфи с избирательным бюллетенем Политика
Памфилова сделала Пескову замечание за агитацию в пользу Путина Политика
В ЦИК не увидели агитации в словах Володина о «феномене Путина» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.