Уитакер счел мирную сделку первым шагом к решению украинского кризиса
Мирное соглашение станет первым шагом на пути разрешения украинского кризиса, заявил в интервью Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. Он добавил, что мирная сделка — очень сложный вопрос.
«Мирная сделка, которая в конечном итоге является первым шагом, очень сложна. Она касается территорий, линий разграничения, того, кто будет контролировать территории, а также того, кто будет контролировать прекращение огня. Это все сложные вопросы, но мы продолжаем добиваться хорошего прогресса. Мы должны положить конец этой войне», — сказал Уитакер.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции