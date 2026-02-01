Уитакер счел мирную сделку первым шагом к решению украинского кризиса

Мирное соглашение станет первым шагом на пути разрешения украинского кризиса, заявил в интервью Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. Он добавил, что мирная сделка — очень сложный вопрос.

«Мирная сделка, которая в конечном итоге является первым шагом, очень сложна. Она касается территорий, линий разграничения, того, кто будет контролировать территории, а также того, кто будет контролировать прекращение огня. Это все сложные вопросы, но мы продолжаем добиваться хорошего прогресса. Мы должны положить конец этой войне», — сказал Уитакер.

