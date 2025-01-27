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Глава музея Холокоста увидел угрозу в словах Маска о памяти о нацизме

Глава Яд-Вашем: отказ от памяти о Холокосте станет угрозой для будущего Германии
Глава музея Холокоста Яд-Вашем заявил, что отказ немцев от памяти о преступлениях нацистов будет «ударом по жертвам» и «угрозой демократическому будущем Германии». Маск сказал, что вине за прошлое уделяется слишком много внимания
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Если немцы последуют совету основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и перестанут уделять внимание преступлениям нацистской Германии, это может стать угрозой для «демократического будущего» ФРГ, заявил председатель правления иерусалимского музея Холокоста Яд-Вашем Дани Даян.

«Вопреки совету [Маска] память и признание темного прошлого страны и ее народа должны занимать центральное место в формировании немецкого общества. Невыполнение этого требования является ударом по жертвам нацизма и явной угрозой демократическому будущему Германии», — написал он в X.

Так Даян прокомментировал обращение Маска к сторонникам немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) 25 января. Бизнесмен выразил поддержку партии и заявил, что немцы должны гордиться своим наследием и культурой, а также бороться за «великое будущее Германии». Он подчеркнул, что немцам следует преодолеть вину за действия старших поколений.

«Я думаю, что, откровенно говоря, слишком много внимания уделяется вине за прошлое и нам нужно выйти за рамки этого. Дети не должны быть виноваты в грехах своих родителей», — сказал Маск.

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Его слова вызвали волну критики. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что заявление прозвучало «слишком знакомо и зловеще». «Особенно за несколько часов до годовщины освобождения Освенцима (концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. — РБК)», — подчеркнул он.

Освенцим — один из самых печально известных концентрационных лагерей времен фашистской Германии. Он был расположен вблизи одноименного города в оккупированной немцами Польше. 27 января 1945 года его освободила Красная армия.

За годы войны в лагере погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, большинство из них — евреи. В числе жертв также 70–75 тыс. поляков, 20 тыс. цыган и 14 тыс. советских военнопленных. Спустя два года после освобождения на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс.

27 января ежегодно отмечается годовщина освобождения Освенцима. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Stutgarter Zeitung перед этим заявил, что молодое поколение должно помнить о Холокосте. «Мы должны быть подавлены тем, как много молодых людей в Германии почти ничего не знают о Холокосте. Это предупреждение и мандат для всех нас изменить это. Для меня важно, чтобы мы дали возможность как можно большему количеству молодых людей поговорить с современными свидетелями, которые еще живы. И мы должны беречь память, когда последних свидетелей уже нет в живых», — сказал он.

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Илон Маск Холокост нацизм Альтернатива для Германии Освенцим
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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