Экс-мэр Сочи с женой обжалуют увольнение из вооруженных сил

Защита Копайгородских утверждает, что их уволили из вооруженных сил задним числом — до начала уголовного преследования. Оба проходят обвиняемыми по делам о растрате, получении взятки и посредничестве во взяточничестве

Алексей Копайгородский (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина намерены оспорить в суде увольнение из Вооруженных сил России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего градоначальника Ивана Миронова.

Защита настаивает, что Копайгородских уволили задним числом — до начала уголовного преследования.

«В ближайшее время ожидается рассмотрение в суде жалоб на незаконное увольнение Алексея и Янины Копайгородских со службы как участников специальной военной операции», — сказал агентству Миронов.

По словам адвоката Янины Копайгородской Елизаветы Меткиной, конкретные требования будут сформулированы после принятия жалоб судом.

РБК обратился за комментарием к Елизавете Меткиной.

Копайгородский был мэром Сочи с 2019 года по май 2024 года. Он уволился по своему желанию, а в сентябре стало известно, что экс-глава города отправился в зону военной операции на Украине.

Копайгородский участвовал в боевых действиях в составе добровольческого отряда, пишет «РБК Краснодар». Янина Копайгородская уехала в зону военной операции в августе 2024 года, в должности старшего офицера она занималась техническо-информационным обеспечением добровольческой бригады «Князь Владимир», а также помогала части приобретать дроны и другое спецоборудование.

В том же месяце экс-чиновника арестовали по делу о присвоении и растрате в составе организованной группы в особо крупном размере (ст. 160 УК). Впоследствии также были возбуждены дела о получении взятки (290 УК) и посредничестве во взяточничестве (291.1 УК). Копайгородский будет находиться под стражей как минимум до 17 февраля 2025 года.

В ноябре также была задержана жена Копайгородского Янина. Ее поместили под домашний арест, защита подала апелляцию. Предъявленные Копайгородской обвинения «слово в слово» повторяют выдвинутые против ее мужа, говорила РБК Меткина.

Телеграм-канал SHOT писал, что Копайгородского подозревают в том числе в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах. По версии следствия, группа чиновников и бизнесменов продавала места на местных кладбищах по цене от 200 тыс. до 3 млн руб.

Кроме того, по версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через жену, выступившую посредником, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере в виде «услуг имущественного характера» на сумму более 43 млн руб. В МВД полагают, что она была сопряжена с вымогательством. Взамен Копайгородский должен был создать коммерсанту, который дал взятку, благоприятные условия для развития бизнеса и оказывать «общее покровительство».

ТАСС и «Коммерсантъ» писали, что Копайгородского также подозревают в хищении двух земельных участков площадью 787 кв. м каждый. МВД полагает, что бывший мэр хотел расширить границы владения своего дома в Хостинском районе Сочи и в 2022–2024 годах привлек для этого своих подчиненных.

По версии следствия, сначала планировалось провести аукцион по продаже земли, который бы выиграла Янина Копайгородская, но из-за неопределенности результатов от такого сценария отказались. В результате участки передали в аренду на шестилетний срок двум жительницам Сочи: врачу-терапевту поликлиники № 1 Любаве Казаковой и учительнице английского языка местной гимназии Елене Рассадиной. Обе женщины имели право первоочередного получения земли для возведения жилья, поскольку были в льготной категории граждан. Участки были куплены ими за 2,5% от кадастровой стоимости, а затем переданы Полине Чернышенко — юристу семьи Копайгородских, следовало из материалов дела. После этого она продала один из участков супруге мэра.

Защита бывшего мэра заявляет об отсутствии события преступления в части дела о передаче земли и требует прекратить его. Сам Копайгородский не признает вину по делу о растрате и просит вернуть его в зону военной операции.

По словам Меткиной, участок, в хищении которого обвиняют супругов, был приобретен по цене выше рыночной — за 7 млн руб., — для того чтобы вместе с домом подарить фонду «Мир детства».