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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Администрация Трампа запланировала «массовые чистки» в ФБР

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Администрацию интересуют агенты, работавшие над делами о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года и ненадлежащем хранении документов. Кандидат Трампа на пост главы ФБР обещал не преследовать его оппоненто
Фото: Kent Nishimura / Getty Images
Фото: Kent Nishimura / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа уволила прокуроров, которые занимались делом о штурме Капитолия сторонниками республиканца 6 января 2021 года, и потребовала предоставить списки агентов ФБР, участвовавших в тех же расследованиях, сообщают AP, CNN, The New York Times и The Washington Post.

Своих должностей лишились около двух десятков сотрудников прокуратуры в Вашингтоне, соответствующий приказ отдал Исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Эмиль Бове. До прихода в администрацию он был адвокатом Трампа, против которого было открыто несколько уголовных дел (часть из них впоследствии прекратили, а по другому вынесли приговор, предполагающий безусловное освобождение от тюремного заключения, штрафа или условного срока)

По данным изданий, в ФБР готовятся к «массовой чистке», в числе потенциальных кандидатов на увольнение — десятки сотрудников по всей стране, которых собирается проверить администрация. Наибольший интерес чиновников вызывают агенты, которые работали над расследованиями бывшего специального прокурора Джека Смита в отношении предполагаемых попыток Трампа отменить результаты выборов 2020 года и ненадлежащего обращения с секретными документами.

Накануне CBS сообщил, что ряду высокопоставленных сотрудников ФБР предложили уйти с руководящих должностей либо вовсе покинуть бюро в ближайшие дни. Это произошло на фоне слушаний в комитете сената по разведке, где рассматривалась предложенная Трампом кандидатура Кэша Пателя на пост директора ФБР. Патель тогда заверил, что пол его руководством бюро сохранит независимость от Белого дома и не будет заниматься преследованием оппонентов Трампа: «Все сотрудники ФБР будут защищены от политического преследования».

Пэм Бонди, кандидат Трампа на пост генерального прокурора, делала аналогичные заверения в отношении сотрудников Министерства юстиции. Однако на прошлой неделе из ведомства уволили более десяти юристов и прокуроров, работавших над делами, которые вел Смит.

В Ассоциации агентов ФБР назвали массовые увольнения «возмутительными действиями должностных лиц, которые в корне противоречат целям правоохранительных органов, обозначенным президентом Трампом». «Увольнение сотен агентов может серьезно ослабить способность бюро защищать страну от угроз национальной безопасности и преступности», — указали там.

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ФБР Дональд Трамп увольнения Белый дом
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

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