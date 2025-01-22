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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Европа допустила ответ Трампу на повышение пошлин

Еврокомиссар Домбровскис: ЕС ответит соразмерно на повышение пошлин Трампом
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Европейский союз готов «пропорционально» ответить Штатам в случае введения пошлин на товары из ЕС. О возможности изменений тарифов накануне напомнил президент США Дональд Трамп. На эту угрозу отреагировал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«Если возникнет необходимость защитить наши экономические интересы, мы ответим пропорционально», — заявил Домбровскис корреспонденту CNBC во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Домбровскис добавил, что Евросоюз готов к защите своих прав и интересов, если возникнет необходимость их отстаивать. Он также отметил, что США и Европа — стратегические союзники, им важно работать вместе как в геополитическом, так и в экономическом плане. В противном случае из-за экономического ущерба может пострадать глобальный экономический рост. По словам еврокомиссара, европейские чиновники ведут переговоры с американскими коллегами, чтобы найти «прагматичное» решение для обсуждения тарифов.

«Важно сохранить эти торговые и инвестиционные отношения, потому что в этом случае начнется фрагментация мировой экономики, и существует реальный риск того, что это произойдет, и, по оценкам МВФ, это будет означать сокращение мирового ВВП на 7%», — сказал Домбровскис.

Трамп назвал для Евросоюза способ избежать повышения пошлин
Политика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Еврокомиссия подчеркнула, что Евросоюз стремится сохранить экономическое сотрудничество с США, назвав их экономические отношения самыми интегрированными в мире.

Вскоре после инаугурации 20 января Трамп заявил, что Европейский союз должен покупать больше американских нефти и газа, если хочет избежать введения пошлин. Ранее он уже угрожал ввести новые 10–20-процентные пошлины на весь импорт, отмечая торговый дефицит ЕС в размере $300 млрд.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Трамп назвал для Евросоюза способ избежать повышения пошлин
Политика
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