Европа допустила ответ Трампу на повышение пошлин
Европейский союз готов «пропорционально» ответить Штатам в случае введения пошлин на товары из ЕС. О возможности изменений тарифов накануне напомнил президент США Дональд Трамп. На эту угрозу отреагировал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
«Если возникнет необходимость защитить наши экономические интересы, мы ответим пропорционально», — заявил Домбровскис корреспонденту CNBC во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
Домбровскис добавил, что Евросоюз готов к защите своих прав и интересов, если возникнет необходимость их отстаивать. Он также отметил, что США и Европа — стратегические союзники, им важно работать вместе как в геополитическом, так и в экономическом плане. В противном случае из-за экономического ущерба может пострадать глобальный экономический рост. По словам еврокомиссара, европейские чиновники ведут переговоры с американскими коллегами, чтобы найти «прагматичное» решение для обсуждения тарифов.
«Важно сохранить эти торговые и инвестиционные отношения, потому что в этом случае начнется фрагментация мировой экономики, и существует реальный риск того, что это произойдет, и, по оценкам МВФ, это будет означать сокращение мирового ВВП на 7%», — сказал Домбровскис.
Еврокомиссия подчеркнула, что Евросоюз стремится сохранить экономическое сотрудничество с США, назвав их экономические отношения самыми интегрированными в мире.
Вскоре после инаугурации 20 января Трамп заявил, что Европейский союз должен покупать больше американских нефти и газа, если хочет избежать введения пошлин. Ранее он уже угрожал ввести новые 10–20-процентные пошлины на весь импорт, отмечая торговый дефицит ЕС в размере $300 млрд.
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