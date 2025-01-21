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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп назвал для Евросоюза способ избежать повышения пошлин

Трамп пригрозил ЕС пошлинами при отказе закупать у США больше нефти и газа
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Европейский союз должен покупать больше американской нефти и газа, если он хочет избежать введения пошлин. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме после инаугурации 20 января, сообщает Bloomberg.

«Мы введем тарифы, или им (ЕС. — РБК) придется покупать нашу нефть и газ», — сказал он.

После вступления в должность Трамп также отметил, что у США больше всех энергоресурсов. «Мы собираемся заработать много денег на энергии», — добавил он.

Трамп пригрозил ЕС пошлинами за недостаточные закупки энергоресурсов
Политика
Дональд Трамп

Ранее Трамп заявил о торговом дефиците с ЕС в размере $300 млрд. Он неоднократно угрожал ввести новые 10–20-процентные пошлины на весь импорт из Евросоюза. Эксперты в разговоре с Bloomberg не исключили торговой войны между ЕС и США. Еще на первом сроке республиканца Европейский союз был застигнут врасплох объявленными Трампом протекционистскими мерами, уточнил он.

В Еврокомиссии также выразили обеспокоенность обещанием Трампа ввести тарифы на весь американский импорт объемом $3 трлн. Под ударом могут оказаться европейские автомобили, фармацевтика и другая продукция на $575 млрд.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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