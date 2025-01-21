Глава ЕК призвала избежать «гонки на дно» из-за Трампа

Глава ЕК призвала избежать «гонки на дно» на фоне опасений торговой войны с США из-за планов Трампа ввести пошлины на импорт из ЕС. Республиканец объяснял это торговым дефицитом на $300 млрд и призвал ЕС закупать больше ресурсов

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Yves Herman / Reuters)

В то время как крупнейшие экономики мира борются за доступ к сырью, новым технологиям и глобальным торговым маршрутам, им следует сохранять баланс и работать сообща, чтобы избежать гонки на выживание, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на международном экономическом форуме в Давосе.

Она предположила, что по мере усиления конкуренции продолжится частое использование экономических инструментов, таких как санкции, экспортный контроль и тарифы, призванные обеспечить экономическую и национальную безопасность.

«Но важно, чтобы мы соблюдали баланс между необходимостью обеспечения нашей безопасности и возможностью внедрять инновации и повышать наше благосостояние. Исходя из этого, нам нужно будет работать сообща, чтобы избежать глобальной гонки на дно. Поскольку разрыв связей в мировой экономике ни в чьих интересах. Скорее нам нужно модернизировать правила, чтобы сохранить нашу способность приносить взаимную выгоду нашим гражданам», — сказал фон дер Ляйен.

В связи с этим она упомянула экономики Европы и США, отметив, насколько они связаны между собой. В частности, по словам главы ЕК, 3,5 млн американцев работают в европейских компаниях в США, а еще миллион рабочих мест в Штатах напрямую зависит от торговли с Европой. Кроме того, Европа импортирует из США вдвое больше цифровых услуг, чем из всего Азиатско-Тихоокеанского региона, также Вашингтон обеспечивает более половины потребностей ЕС в СПГ. Объем товарооборота между ЕС и США составляет €1,5 трлн, что составляет 30% мировой торговли, подчеркивает фон дер Ляйен.

В связи с этим первоочередной задачей для ЕС является начало переговоров с США. Брюссель должен быть готов к диалогу и защищать свои ценности, но при этом быть «прагматичным», говорит глава ЕК.

«Мы будем защищать наши интересы и отстаивать наши ценности, потому что таков европейский путь. Правила взаимодействия между мировыми державами меняются. Мы не должны ничего принимать на веру. И хотя некоторым в Европе может не нравиться эта новая реальность, мы готовы с этим смириться. Наши ценности не меняются. Но чтобы защитить эти ценности в меняющемся мире, мы должны изменить свои действия. Мы должны искать новые возможности, где бы они ни возникали. Настало время выйти за рамки блоков и табу. И Европа готова к переменам», — заключила она.

Вернувшийся на пост президента США Дональд Трамп заявлял о торговом дефиците с ЕС в размере $300 млрд и угрожал ввести новые 10–20-процентные пошлины на весь импорт из Евросоюза. Он пообещал, что Европе придется заплатить «большую цену» за то, что она не закупает достаточно товаров из США. Эксперты в разговоре с Bloomberg не исключили торговой войны между ЕС и США из-за протекционистских мер республиканца.

В Еврокомиссии выражали обеспокоенность обещанием Трампа ввести тарифы на весь американский импорт объемом $3 трлн. Под ударом могут оказаться европейские автомобили, фармацевтика и другая продукция на $575 млрд.

После инаугурации 20 января Трамп заявил, что Европа должна нарастить закупки нефти и газа из США, если хочет избежать повышения тарифов.