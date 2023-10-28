Великий палестинский митинг в Стамбуле. Видео

Появились кадры с митинга в Стамбуле в поддержку палестинцев

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В аэропорту Стамбула прошел Великий палестинский митинг в поддержку палестинского народа. На мероприятии перед многотысячной толпой выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он резко осудил удары Израиля по сектору Газа, которые ЦАХАЛ наносит после вторжения боевиков ХАМАС в южную часть страны 7 октября. Эрдоган пообещал признать Израиль государством — военным преступником и обратился к странам Запада с вопросом: «Эй, Запад, я вас спрашиваю, вы хотите снова разжечь войну между полумесяцем и крестом?»